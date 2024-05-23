Черчесов о Сафонове и «ПСЖ»: «Слышал об этом еще пару недель назад. Матвею надо подумать, когда тебя изначально определяют вторым номером – это вопрос вопросов»

Теги ПСЖ Станислав Черчесов премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что «ПСЖ» согласовал трансфер вратаря «Краснодара» за 20 млн евро.

«Если честно, про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.

Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.

Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» – топ клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но все индивидуально.

Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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23 комментария
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Вопрос вопросов это потеря потерь
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+22
ну если речь про обычный клуб, то конечно смысла нет, а в топ-клубе можно и на скамейку сгонять. если не получится, то можно перейти в клуб попроще и тот факт, что ты даже просто числился в ПСЖ будет хорошей рекламой для клубов уровня Боруссии

это невероятный шанс, от которого не отказываются
+16
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+16
Ну это же Саламыч, полевой командир живёт по принципам Цезаря, ведь лучше быть первым в провинции чем вторым в Риме)
+9
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+9
Вопрос вопросов
Черчес Черчесов
+5
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+5
Ответ Саша Вжухов
Вопрос вопросов это потеря потерь
Я два раза не повторяю не повторяю
+5
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+5
Не вторым номером, а запасным вратарём после основного. Теряет Стасик хватку
+4
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+4
Не "второй номер", а следующий за первым!
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Черчечов знает что говорит, он сам был вратарём. Действительно повод подумать, сказки как украинца Лунина в Реале, у Сафонова в Париже может не быть. Далеко не факт что Донарума травмируется на год
+2
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+2
Ответ zer
ну если речь про обычный клуб, то конечно смысла нет, а в топ-клубе можно и на скамейку сгонять. если не получится, то можно перейти в клуб попроще и тот факт, что ты даже просто числился в ПСЖ будет хорошей рекламой для клубов уровня Боруссии это невероятный шанс, от которого не отказываются
Плюс. Пример Лунина в этом сезоне перед глазами.
+2
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+2
Ответ Little-lawyer
Ну это же Саламыч, полевой командир живёт по принципам Цезаря, ведь лучше быть первым в провинции чем вторым в Риме)
а в чем он не прав? шансов вытеснить Доллара крайне мало, их почти нет. если только сразу уйти в аренду в условный Лорьян, тогда да.
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Первый номер в Краснодаре - это как раз как второй (третий, чо уж) в ПСЖ.
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Главное что будет в псж, а там глядишь вратарь получит травму, и вот тебе шанс.
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Ответ Little-lawyer
Ну это же Саламыч, полевой командир живёт по принципам Цезаря, ведь лучше быть первым в провинции чем вторым в Риме)
Саламычу тогда было уже за 30, сидеть времени не было, а в Россию возвращаться не было никакого смысла. Это у Моти есть возможность 1-2 сезона посидеть за спиной Домчика, а потом уехать в условный Вердер, где он будет первым номером в крепком европейском клубе.
+1
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Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» – топ клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь».

Ахаха! Ты смешься, что ли?! Всю жизнь под Дасаевым сидел)) И не второй вратарь?)))
Представляю как в Кайзерслаутерне охренели с такого ответа))
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Ответ zer
ну если речь про обычный клуб, то конечно смысла нет, а в топ-клубе можно и на скамейку сгонять. если не получится, то можно перейти в клуб попроще и тот факт, что ты даже просто числился в ПСЖ будет хорошей рекламой для клубов уровня Боруссии это невероятный шанс, от которого не отказываются
Да нет тут никакого шанса. Как нет шанса у Пеньи в Барселоне или Тенаса в ПСЖ. Даже у Наваса его нет, отняли после перехода Доннарумму, когда он еще был в форме. Вратарь - это не позиция для конкуренции, в подавляющем большинстве случаев вратарь идет вторым и буквально может выйти несколько раз за контракт. Сафонов считается (или раньше считался) очень талантливым вратарем, это один из игроков поколения в России, стоит на TM достойные 18 миллионов. Если уйдет в ПСЖ - присядет на скамейку (как Лунев) и похоронит карьеру, там без вариантов. Но да, играть все-таки будет - 5-6 матчей в Кубке и ротационных/постчемпионских матчах в лиге наберется. Только так невозможно прогрессировать. Тот редкий случай, когда даже в Краснодаре остаться лучше.
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Ответ Tollie
а в чем он не прав? шансов вытеснить Доллара крайне мало, их почти нет. если только сразу уйти в аренду в условный Лорьян, тогда да.
В том что можно себя проявить в кубке/лч где можно зарекомендовать себя, проявить в ПСЖ или аренде, побороться за основу, взять трофеи.
В Краснодаре да и в РПЛ какие перспективы кроме чемпионата и кубка водокачки? В чем тогда вообще смысл играть в футбол на высшем уровне если стараться играть за медали?
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Лунин в Реал 4м приходил, и знал это.
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Ухххх какие идейные люди у нас высказываются в интервью, как всегда
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Все говорят, что Доннарумма в игре ногами плох, ошибается часто.
А весь прикол в том, что Сафонов не лучше в игре ногами.
Так что у него нет ни шанса выиграть конкуренцию у итальянца.
При этом остаться в Европе после скамейки ПСЖ может быть даже проще, чем ехать из основы Краснодара.
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Что-то отдых Станислава Саламовича как будто бы подзатянулся.
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учитывая, как чудит Доннарума, шансы у Сафонова будут
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Второй номер - это как первый, только на один меньше
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Вторым в Псж вовсе не плохо, будет шанс себя проявить, Лунин не даст соврать. В конце да концов Псж топовый клуб, постоянно на слуху и игры в ЛЧ
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