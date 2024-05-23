Черчесов о Сафонове и «ПСЖ»: «Слышал об этом еще пару недель назад. Матвею надо подумать, когда тебя изначально определяют вторым номером – это вопрос вопросов»

Станислав Черчесов оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что «ПСЖ» согласовал трансфер вратаря « » за 20 млн евро.

«Если честно, про Сафонова и « » я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.

Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.

Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» – топ клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но все индивидуально.

Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», – сказал бывший главный тренер сборной России.