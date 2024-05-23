Скауты «ПСЖ» наблюдали за игрой Сафонова в матче Россия – Сербия. На матчи «Краснодара» в РПЛ не приезжали из-за Fan ID («Мутко против»)
Скауты «ПСЖ» наблюдали за Матвеем Сафоновым на матче России и Сербии.
Ранее появилась информация, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.
По данным телеграм-канала «Мутко против», представители парижского клуба приезжали в Москву на товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем – напомним, второй матч, который должен был состояться 25 марта, был отменен в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Отмечается, что «ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в Мир РПЛ, но не смог сделать этого из-за необходимости оформлять Fan ID.
"Я мог уйти в ПСЖ, но скауты их клуба не смогли попасть на матчи, поэтому всё застопорилось. Ну ничего, в Краснодаре была классная карьера, очень много серебряных и бронзовых медалей завоевали"
Задача по повышению безопасности государства выполнена.
Да и им норм насчёт ошибок, у них уже стоит каланча дырявая на воротах
То есть они не видели его постоянных ошибок.
Вот реально родственник из Белоруссии приедет погостить на недельку. Что ему делать (и сколько времени на это уйдёт), чтобы ему где-то в глубоких кабинетах разрешили посетить футбольный матч?