Скауты «ПСЖ» наблюдали за игрой Сафонова в матче Россия – Сербия. На матчи «Краснодара» в РПЛ не приезжали из-за Fan ID («Мутко против»)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Краснодар товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов Fan ID Футбол

Скауты «ПСЖ» наблюдали за Матвеем Сафоновым на матче России и Сербии.

Ранее появилась информация, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

По данным телеграм-канала «Мутко против», представители парижского клуба приезжали в Москву на товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем – напомним, второй матч, который должен был состояться 25 марта, был отменен в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Отмечается, что «ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в Мир РПЛ, но не смог сделать этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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47 комментариев
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Ответ VanyaVanya063
Кстати а реально как туристу из другой страны просто сходить на матч РПЛ?)
Получить гражданство РФ, зарегистрироваться на госуслугах. Вроде всё просто.
+263
0
+263
Заголовок должен быть "Fan ID мешает нашим футболистам уехать в ТОП клубы Европы"
+232
0
+232
Даже скауты ПСЖ бойкотируют матчи с Фан Айди
+186
0
+186
Кстати а реально как туристу из другой страны просто сходить на матч РПЛ?)
+87
0
+87
Ответ VanyaVanya063
Кстати а реально как туристу из другой страны просто сходить на матч РПЛ?)
Этим зрелищем вживую должны наслаждаться только мы!)
+67
0
+67
Выдержка из интервью Матвея Сафонова в 2056 году:
"Я мог уйти в ПСЖ, но скауты их клуба не смогли попасть на матчи, поэтому всё застопорилось. Ну ничего, в Краснодаре была классная карьера, очень много серебряных и бронзовых медалей завоевали"
+60
0
+60
Иностранные шпионы не смогли оформить Fan ID и забрать нашу прелесть.
Задача по повышению безопасности государства выполнена.
+32
0
+32
Ответ Akmor
Заголовок должен быть "Fan ID мешает нашим футболистам уехать в ТОП клубы Европы"
Нет, вот как: "Вовремя принятый закон Fan ID не позволил селекционерам из недружественной, НАТОвской страны проникнуть на отечественный стадион"
+31
0
+31
Получается это(фануйди) вредит развитию нашего футбола
+29
0
+29
Даже скауты ПСЖ против фанайди
+17
0
+17
Вот поэтому у нас и безопасно на стадионах стало что всякие гейропейцы на них проникнуть не могут
+17
0
+17
Ответ Akmor
Заголовок должен быть "Fan ID мешает нашим футболистам уехать в ТОП клубы Европы"
Да авторы на спортсе уже давно потеряли хватку.
+16
0
+16
Сделали бы на французских госуслугах, ничего сложного
+14
0
+14
Ответ VanyaVanya063
Кстати а реально как туристу из другой страны просто сходить на матч РПЛ?)
Это отличный вопрос. Я из Беларуси, приезжал на майские в Петербург. Был матч Зенит - ЦСКА, на который хотелось сходить, но увы.
+11
0
+11
Ответ Бегемотик
А по ТВ их забанили То есть они не видели его постоянных ошибок.
Только через разрешённый ютуб хайлайты глянули и всё.
Да и им норм насчёт ошибок, у них уже стоит каланча дырявая на воротах
+8
0
+8
Ну вот, а кто-то говорит, зачем сборная, раз её не допускают до официальных турниров. Как бы тогда скауты на игру Сафонова посмотрели? В РПЛ не посмотришь - там фан-уйди.
+7
0
+7
Ответ youmoreest
Выдержка из интервью Матвея Сафонова в 2056 году: "Я мог уйти в ПСЖ, но скауты их клуба не смогли попасть на матчи, поэтому всё застопорилось. Ну ничего, в Краснодаре была классная карьера, очень много серебряных и бронзовых медалей завоевали"
И топовые комментарии нод новостью на sports: " Ага-ага, конечно, так мы ему и поверили. в 2024 ПСЖ был топ клуб же по уровню. Почти как Бёрнли сейчас. А он типо из-за FAN ID не попал... Чё ещё придумает? Вон Путин в 2054 уже отменил FAN ID, чет никакие топ клубы наших кривоногих не зовут"
+7
0
+7
Ответ Мыкола
Быть заменой Наваса под Дноруммой? Интересная перспектива))
Навас уходит из ПСЖ
+7
0
+7
Заголовок огненный - типа Мутко против того, чтобы у иностранных скаутов был Fan ID
+6
0
+6
А по ТВ их забанили
То есть они не видели его постоянных ошибок.
+4
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+4
Ответ Сергей Войнаровский
Для получения не обязательно быть гражданином
А порядок какой?
Вот реально родственник из Белоруссии приедет погостить на недельку. Что ему делать (и сколько времени на это уйдёт), чтобы ему где-то в глубоких кабинетах разрешили посетить футбольный матч?
+4
0
+4
Ответ VanyaVanya063
Кстати а реально как туристу из другой страны просто сходить на матч РПЛ?)
Нельзя.. все секреты наших футбольных гениев украдут..
+3
0
+3
Ответ fussballer
Получить гражданство РФ, зарегистрироваться на госуслугах. Вроде всё просто.
Для получения не обязательно быть гражданином
+3
0
+3
Наследник Буффона и Матвей Буфонов могут наконец встретиться таки в одной команде )
+2
0
+2
Зрелище только для избранных. А так печально конечно. Вот есть у кого иностранцы знакомые, в гости приехали и на футбол вместе не сходишь.
+2
0
+2
А каков мотив самого Сафонова? Деньги? Ну тогда понятно. Потому что перспектива корнями прирости к скамейке составляет 99%
+1
0
+1
Ответ Forza
И топовые комментарии нод новостью на sports: " Ага-ага, конечно, так мы ему и поверили. в 2024 ПСЖ был топ клуб же по уровню. Почти как Бёрнли сейчас. А он типо из-за FAN ID не попал... Чё ещё придумает? Вон Путин в 2054 уже отменил FAN ID, чет никакие топ клубы наших кривоногих не зовут"
Почти как Работнички сейчас 😃
+1
0
+1
Ответ Пнин
Ну вот, а кто-то говорит, зачем сборная, раз её не допускают до официальных турниров. Как бы тогда скауты на игру Сафонова посмотрели? В РПЛ не посмотришь - там фан-уйди.
Просмотр на товарняках, ну такое....
+1
0
+1
Ответ Balt
Зрелище только для избранных. А так печально конечно. Вот есть у кого иностранцы знакомые, в гости приехали и на футбол вместе не сходишь.
Я знакомых белорусов из-за этого на родной втордив повёл, вместо Динамо, так как и у самого нет фанайди, а как его иностранцу оформить вообще не хочется разбираться
+1
0
+1
Быть заменой Наваса под Дноруммой? Интересная перспектива))
+1
0
+1
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