Скауты «ПСЖ» наблюдали за игрой Сафонова в матче Россия – Сербия. На матчи «Краснодара» в РПЛ не приезжали из-за Fan ID («Мутко против»)

Скауты «ПСЖ» наблюдали за Матвеем Сафоновым на матче России и Сербии.

Ранее появилась информация, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

По данным телеграм-канала «Мутко против», представители парижского клуба приезжали в Москву на товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем – напомним, второй матч, который должен был состояться 25 марта, был отменен в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Отмечается, что «ПСЖ» начал следить за игрой еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи « » в Мир , но не смог сделать этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?