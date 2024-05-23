Агент Миранчука о том, что тот не играл в финале ЛЕ: «Это на совести Гасперини. Леша готовился и грезил надеждой сыграть, внес огромный вклад в общую победу»

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Матч ТВ Вадим Шпинев Футбол

Агент Миранчука выразил разочарование тем, что Алексей не сыграл в финале ЛЕ.

В среду «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. 

Алексей Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.

«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом – это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести.

Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Все будет хорошо» – сказал Вадим Шпинев.

Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы – хавбек «Аталанты» остался на скамейке. У Алексея 3 ассиста за турнир

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33 комментария
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На совести Мистера трофей после разгрома праймового Байера.

Аталанта была невероятно хороша вчера.

Этот агент - просто паразит. Неужели футболисты настолько слепы, что не видят, как подобные агенты просто гробят их карьеру своим языком (привет Джикии) …
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+63
Ну не сыграл и не сыграл
Никто даже не удивился, я думаю
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+30
Шпинёв просто 🤡
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+22
Ответ Dr.Gebbelsss
Пример Джикии должен был показать всем агентам, что нужно думать прежде чем говорить Но этот видимо не понял...
Так этот и есть агент Джикии.
+13
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+13
Таких агентов надо гнать в шею. Только раздор сеят. А контракт Миранчука не в этом ли сезоне заканчивается?
+10
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+10
Ответ А ты?
На совести Мистера трофей после разгрома праймового Байера. Аталанта была невероятно хороша вчера. Этот агент - просто паразит. Неужели футболисты настолько слепы, что не видят, как подобные агенты просто гробят их карьеру своим языком (привет Джикии) …
Ну видимо лень нового искать... Хорошо что Гасперини не читает его слова... Иначе бы реально не то что на замену, а я в заявку бы не ставил
+8
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+8
Пример Джикии должен был показать всем агентам, что нужно думать прежде чем говорить
Но этот видимо не понял...
+7
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+7
Мистер виноват что выиграл лигу европы... Господи как с таким агентом можно работать, за такие слова в фм игроков в дубль сгоняю)
+7
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+7
Чушь. Гаспера не наобманешь. Взяли трофей - правда его. Еще для Лиги Чемпионов Лёшу бережёт)
+6
0
+6
И он это говорит при том, что Леха должен был выйти с Хатебуром на 75, но 3-й гол сменил планы, потому что после этого креатив Гаспу уже был не нужен, а вот мощный бегунок Туре для прессинга - да. Я тоже немного расстроился, что он так и не вышел, но это решение логично на все 100%
+5
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+5
А кто не достоин был выйти на замену?
Ветераны и, наверное, в каком то смысле уже легенды Аталанты и Толои и Хатебур? Или Пашалич, который уже много сезонов отыграл в команде, всегда выручает, выходит на любую позицию в полузащите и выполняет свою работу на совесть, или Скальвини? Молодой талант, который достоин был играть в основе, но либо не готов до конца был, либо тренер решил добавит надежности и выпустил ребят поопытнее, вопросы могут быть по Туре, но этот игрок будущее Аталанты, на него будут делать ставку, даже если не учитывать это, то замена была по позиции, свою работу нападающий сделал, активно бегал, прессинговал. Тот же Де Рон, важнейший игрок команды, не вышел га замену, уж он то точно важнее Миранчука. Вопросов здесь быть не должно. Атланта и Гаспермни отработали на твердею 5. Дальше решения принимать нужно Миранчуку, довольствоваться той ролью, которая у него сложилась в конце сезона, выходя на минут 20-30 в конце матча не во всех матчах, иногда получая 90 минут, возможно будет отрезок из матчей 10, когда будет выходит довольно часто, как в середине этого сезона, если кто-то из конкурентов выйдет из строя. Либо уходить в команду уровня Торино и играть в каждом матче, опять таки нужно выбирать тренера, которому он будет подходить, потому что в атаке Алексей порой делает разницу, но в силу своих физических данных, в защиту возвращается очень редко, те же Де Кателаре и Лукман делают это куда чаще. Агенту нужно не критиковать и обижаться, ежа быть довольным, что Алексей поучаствовал в этом огромном событие для Аталанты, внес вклад , когда команде было непросто, например в матчах со Спортингом. Но преувеличивать роль Алексея не стоит, все все видят и в этой ситуации , агент в проигрышное ситуации.
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Правда в том, что там где Миранчук нужен был, Гасперини его выпускал, а тут нужны были другие футболисты, потому и не выпустил. Байер такая команда, что ей нельзя давать ни сантиметра пространства, а для этого нужны шустрики, которые могут в одном ритме весь матч проводить. Миранчук проводит хороший сезон и требования Гасперини сделали из него принципиально нового футболиста но если Леша хочет постоянно играть, а не так, что даже после сверхудачного матча могут посадить на лавку - надо уходить.
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Аталанта бешено прессинговала весь матч, причём персонально, зачем при такой игре Миранчук?
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Почему этот агент вообще что-то говорит? Если что-то не нравится, взяли и свалили с клуба. Победа Аталанты в ЛЕ это только работа Гасперини, а тут какой-то агентишка начинает говорить, что лучше и кому лучше
+3
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Ответ Step_up
Таких агентов надо гнать в шею. Только раздор сеят. А контракт Миранчука не в этом ли сезоне заканчивается?
В 2025 году заканчивается.
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Был бы игроком старта - вышел бы на поле. Вообще, немного токсичные тезисы у агента - Гасперини и предъявить может, защищённый успехом в ЛЕ
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Баер - мастер забивать на последних минутах, Гасперини сохранял максимальную концентрацию до последних секунд и выпускать всех запасных, чтобы порадовать их агентов - маленький но риск. Проиграть финал из-за подобных жестов - непозволительно.
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Джан Пьеро Гасперини является самым первым тренером в истории, который не выпустил Миранчука на замену в финале еврокубков
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шпинев просто закапывает клиента
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Допи..ишься
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Неадекват Шпинёв такими словами только хуже Миранчуку делает.
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Очевидно, что если бы Аталанта проигрывала, то Миранчук обязательно вышел бы.
А после 3 гола стало понятно, что уже не выйдет.
Потому что в такой игре, он просто не нужен Аталанте.
В защите не отрабатывает. А в атаке уже решили все вопросы.
Поэтому и вышли оборонительные игроки.
В любом случае, Лёшу с крутой победой и кубком.
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На совести у него результат. Кубок завоёван, значит сделал всё правильно. Претензии могут быть только к себе.
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Пора уже покинуть ему этот клуб
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Взгляни правде в глаза: Миранчук не на 100 процентов соответствует уровню Аталанты. Но расстраиваться периодическому попаданию на лавку точно не нужно. Уж лучше играть, пусть и не постоянно, у Гаспа, чем игроком основы в клубе слабее у не выдающегося тренера
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Кроме всего прочего надо валить Мире от этого седовласого господина. Там от любви до немилости 1 матч
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Аталанта бешено прессинговала весь матч, причём персонально, зачем при такой игре Миранчук?
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Аталанта бешено прессинговала весь матч, причём персонально, зачем при такой игре Миранчук?
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Аталанта бешено прессинговала весь матч, причём персонально, зачем при такой игре Миранчук?
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Как принято у неполживых антисоветчиков:
Не могут отменить достижения советского периода русской истории, социализма.. поэтому забросать дерьмом и кровью. А в оконцовке: "да.. но какой ценой!?"
Здесь та же схема. Выиграли, но какой ценой!? Лешку на бенче грели..
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