Агент Миранчука о том, что тот не играл в финале ЛЕ: «Это на совести Гасперини. Леша готовился и грезил надеждой сыграть, внес огромный вклад в общую победу»
Агент Миранчука выразил разочарование тем, что Алексей не сыграл в финале ЛЕ.
В среду «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы со счетом 3:0.
Алексей Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.
«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом – это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести.
Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Все будет хорошо» – сказал Вадим Шпинев.
Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы – хавбек «Аталанты» остался на скамейке. У Алексея 3 ассиста за турнир
Аталанта была невероятно хороша вчера.
Этот агент - просто паразит. Неужели футболисты настолько слепы, что не видят, как подобные агенты просто гробят их карьеру своим языком (привет Джикии) …
Никто даже не удивился, я думаю
Но этот видимо не понял...
Ветераны и, наверное, в каком то смысле уже легенды Аталанты и Толои и Хатебур? Или Пашалич, который уже много сезонов отыграл в команде, всегда выручает, выходит на любую позицию в полузащите и выполняет свою работу на совесть, или Скальвини? Молодой талант, который достоин был играть в основе, но либо не готов до конца был, либо тренер решил добавит надежности и выпустил ребят поопытнее, вопросы могут быть по Туре, но этот игрок будущее Аталанты, на него будут делать ставку, даже если не учитывать это, то замена была по позиции, свою работу нападающий сделал, активно бегал, прессинговал. Тот же Де Рон, важнейший игрок команды, не вышел га замену, уж он то точно важнее Миранчука. Вопросов здесь быть не должно. Атланта и Гаспермни отработали на твердею 5. Дальше решения принимать нужно Миранчуку, довольствоваться той ролью, которая у него сложилась в конце сезона, выходя на минут 20-30 в конце матча не во всех матчах, иногда получая 90 минут, возможно будет отрезок из матчей 10, когда будет выходит довольно часто, как в середине этого сезона, если кто-то из конкурентов выйдет из строя. Либо уходить в команду уровня Торино и играть в каждом матче, опять таки нужно выбирать тренера, которому он будет подходить, потому что в атаке Алексей порой делает разницу, но в силу своих физических данных, в защиту возвращается очень редко, те же Де Кателаре и Лукман делают это куда чаще. Агенту нужно не критиковать и обижаться, ежа быть довольным, что Алексей поучаствовал в этом огромном событие для Аталанты, внес вклад , когда команде было непросто, например в матчах со Спортингом. Но преувеличивать роль Алексея не стоит, все все видят и в этой ситуации , агент в проигрышное ситуации.
А после 3 гола стало понятно, что уже не выйдет.
Потому что в такой игре, он просто не нужен Аталанте.
В защите не отрабатывает. А в атаке уже решили все вопросы.
Поэтому и вышли оборонительные игроки.
В любом случае, Лёшу с крутой победой и кубком.
Не могут отменить достижения советского периода русской истории, социализма.. поэтому забросать дерьмом и кровью. А в оконцовке: "да.. но какой ценой!?"
Здесь та же схема. Выиграли, но какой ценой!? Лешку на бенче грели..