Агент Миранчука о том, что тот не играл в финале ЛЕ: «Это на совести Гасперини. Леша готовился и грезил надеждой сыграть, внес огромный вклад в общую победу»

Агент Миранчука выразил разочарование тем, что Алексей не сыграл в финале ЛЕ.

В среду « » одержала победу над «Байером» в финале со счетом 3:0.

не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.

«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом – это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести.

Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Все будет хорошо» – сказал Вадим Шпинев.

Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы – хавбек «Аталанты» остался на скамейке. У Алексея 3 ассиста за турнир