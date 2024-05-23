«Динамо» оштрафовали на 40 тысяч рублей за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»
«Динамо» заплатит штраф в 40 тысяч рублей за кричалку фанатов в адрес «Зенита».
Напомним, во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Позже КДК РФС заявил, что рассмотрит кричалки на своем заседании.
«Болельщики футбольного клуба «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит».
«Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Динамо - 40
Кто следующий в очереди "Зенит - позор российского футбола"? Подготовьте 50 тысяч
Все же логично.
Теперь по всей стране так кричать станут.
Какие Критерии применялись при выборе размера штрафа?