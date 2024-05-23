«Динамо» оштрафовали на 40 тысяч рублей за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС ТАСС деньги Футбол

«Динамо» заплатит штраф в 40 тысяч рублей за кричалку фанатов в адрес «Зенита».

Напомним, во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Позже КДК РФС заявил, что рассмотрит кричалки на своем заседании.

«Болельщики футбольного клуба «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит».

«Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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108 комментариев
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отличная кричилка,всем командам на заметку)
+114
-13
+101
Зенит - позор российского футбола. Мне тоже штраф полагается?
+95
-13
+82
А можно спросить за что? Кричалка не матерная
+76
-5
+71
Ответ Ком иль фо
А можно спросить за что? Кричалка не матерная
За правду. Она глазки режет!
+50
-6
+44
Факел - 30
Динамо - 40
Кто следующий в очереди "Зенит - позор российского футбола"? Подготовьте 50 тысяч
+41
-5
+36
Ответ Aleksey Yashin
Факел - 30 Динамо - 40 Кто следующий в очереди "Зенит - позор российского футбола"? Подготовьте 50 тысяч
Позор - растет. Сумма растет.
Все же логично.
+37
-5
+32
Ответ Ком иль фо
А можно спросить за что? Кричалка не матерная
дискредитация правительства
+27
-3
+24
Ответ Phil_Jones07
Зенит - позор российского футбола. Мне тоже штраф полагается?
Ну те в место штрафа бан может прилететь)
+26
-2
+24
Ответ Aleksey Yashin
Факел - 30 Динамо - 40 Кто следующий в очереди "Зенит - позор российского футбола"? Подготовьте 50 тысяч
Если проиграют чемпионство в последнем туре, то возможно свои же болельщики буду заряжать :) Было бы эпично!
+25
-3
+22
Ответ Caniball
Почему 40, а в Воронеже 30?! Какие Критерии применялись при выборе размера штрафа?
У Динамо ВТБ спонсор, лимит по сумме перевода выше
+19
0
+19
30 для Факела, 40 для будущего чемпиона. зенит - позорище российского футбола
+22
-7
+15
Позор
+22
-7
+15
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Баннер - кричалка. 2024 год - 2020 год. Ты явно не соответствуешь своему нику.
+14
0
+14
Ответ lexa4you
отличная кричилка,всем командам на заметку)
Судя по нескольким штрафам, прессованию Безрукова за безобидную шутку - скорее даже не позор, а посмешище
+15
-2
+13
Зенит позор российского футбола 🫡
+21
-9
+12
Ответ Phil_Jones07
Зенит - позор российского футбола. Мне тоже штраф полагается?
Тебе полагается плюсик )
+9
-2
+7
Ответ Phil_Jones07
Зенит - позор российского футбола. Мне тоже штраф полагается?
Занесите 30 тысяч рублей!
+7
-1
+6
Надорого.
Теперь по всей стране так кричать станут.
+9
-4
+5
Правда глаза колет, решили штрафами бороться за глас народа? Честно по питерски.
+9
-4
+5
Дожились,за правду штрафуют.
+13
-8
+5
Ответ Russ Ivan
Медведев и Миллер доведут ситуацию до абсурда, когда в общественном транспорте народ тоже будет это глаголать...
В общественном транспорте давно говорят: Москва клоп на теле России!
+8
-3
+5
Ответ Ком иль фо
А можно спросить за что? Кричалка не матерная
За правду которая глаза режет
+6
-1
+5
Никакого уважения к гегемону😏
+7
-2
+5
За правду наказывать нельзя
+5
-1
+4
Ответ Caniball
Почему 40, а в Воронеже 30?! Какие Критерии применялись при выборе размера штрафа?
Это в месте с мэровскими, так как столица, то значит дороже))
+4
0
+4
Почему 40, а в Воронеже 30?!
Какие Критерии применялись при выборе размера штрафа?
+6
-2
+4
Ответ Сергей Кондратьев
А что за московская наценка в 10 тысяч? У Воронежа же штраф 30 тысяч рублей, а тут аж 40. Дольше кричали или громче?)
Подорожала кричалка. Пользуется спросом, поэтому.
+4
0
+4
Ответ Эдуард Коптилый
КДК молодцы - во всю пиарит кричалку "ЗПРФ"!
Звучит как какое-то ЗППП))))
+6
-3
+3
Ответ Owen_the_Simple
Вот кстати да. Минусы - хороший аналог злобного крика на несправедливую вселенную. Давайте посмотрим как ваши гневные минусы влияют на указанную статистику. Поставьте побольше, пожалуйста, для чистоты эксперимента. Напрягите натруженные пальчики.
Кричат то по всей стране про зенит) Не в титулах дело.
+3
-1
+2
Ответ lexa4you
отличная кричилка,всем командам на заметку)
и главное недорого и 12+. Я думаю, что даже Зенитовцы могут потроллить чиновников
+3
-1
+2
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