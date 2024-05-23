Эндрик о «Реале»: «Познакомиться с величайшим клубом мира – мечта любого, кто любит футбол. Победа в ЛЧ – не просто желание, это обязательно, если ты играешь за «Мадрид»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Эндрик Футбол

Эндрик назвал предстоящий переход в «Реал» исполнением своей мечты.

– Вы уже дважды посещали «Сантьяго Бернабеу» – в качестве почетного гостя, а затем и игрока сборной в товарищеском матче. Что думаете о своем будущем домашнем стадионе?

– Познакомиться с величайшим клубом в мире мечтают не только игроки, но и все, кто любит футбол. Для меня это было исполнением мечты.

– Хотели бы выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала»?

– Это не просто желание – я знаю, что победа в Лиге чемпионов обязательна, если ты играешь за «Реал». Это турнир, о котором в «Мадриде» думают все время, и команда не начинает сезон с какой-либо другой цели, кроме этой, – сказал будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас».

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5 комментариев
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Ответ Ванька-Манька
Я люблю футбол Вообще плевать на этот клубок
Всем плевать на твое мнение :)
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Намного лучше переоцененных джамалов
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Лучший клуб мира на языке фактов
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