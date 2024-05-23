Эндрик о «Реале»: «Познакомиться с величайшим клубом мира – мечта любого, кто любит футбол. Победа в ЛЧ – не просто желание, это обязательно, если ты играешь за «Мадрид»
Эндрик назвал предстоящий переход в «Реал» исполнением своей мечты.
– Вы уже дважды посещали «Сантьяго Бернабеу» – в качестве почетного гостя, а затем и игрока сборной в товарищеском матче. Что думаете о своем будущем домашнем стадионе?
– Познакомиться с величайшим клубом в мире мечтают не только игроки, но и все, кто любит футбол. Для меня это было исполнением мечты.
– Хотели бы выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала»?
– Это не просто желание – я знаю, что победа в Лиге чемпионов обязательна, если ты играешь за «Реал». Это турнир, о котором в «Мадриде» думают все время, и команда не начинает сезон с какой-либо другой цели, кроме этой, – сказал будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас».