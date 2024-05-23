Инспекторы впервые оценят работу судей в 30-м туре РПЛ из дома. В московском ВАР-центре не смогут обеспечить 8 рабочих мест («СЭ»)

Инспекторы оценят работу судей в 30-м туре Мир РПЛ, находясь дома.

Как сообщает « », впервые в истории чемпионата инспекторы будут работать из дома, основываясь на телетрансляциях матчей. При этом оценки будет необходимо передать в течение 15 минут после финального свистка.

Сообщается, что такое решение обусловлено тем, что все 8 матчей 30-го тура Мир начнутся в одно время. В связи с этим у РФС не будет технической возможности обеспечить всех инспекторов рабочими местами в московском ВАР-центре, где они работали на протяжении всего сезона.

Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Динамо», Кукуян будет отвечать за ВАР. Мешков обслужит игру «Зенита» и «Ростова»