Инспекторы впервые оценят работу судей в 30-м туре РПЛ из дома. В московском ВАР-центре не смогут обеспечить 8 рабочих мест («СЭ»)

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Инспекторы оценят работу судей в 30-м туре Мир РПЛ, находясь дома.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», впервые в истории чемпионата инспекторы будут работать из дома, основываясь на телетрансляциях матчей. При этом оценки будет необходимо передать в течение 15 минут после финального свистка.

Сообщается, что такое решение обусловлено тем, что все 8 матчей 30-го тура Мир РПЛ начнутся в одно время. В связи с этим у РФС не будет технической возможности обеспечить всех инспекторов рабочими местами в московском ВАР-центре, где они работали на протяжении всего сезона.

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31 комментарий
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Диванные судьи-эксперты!
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Судя по всему чемпионату - главные судья тоже работали из дома.
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А когда ставили 8 матчей в одно время, нельзя было об этом подумать? Бездари! Может и судьи из дома начнут работать?
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Ждем веселые истории из жизни удаленщиков: как в самый нужный, спорный момент отвалится интернет, как инспектор включит видео и пойдет за чаем в трусах, как кот разляжется на клавиатуре
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Ответ Ovi174
А когда ставили 8 матчей в одно время, нельзя было об этом подумать? Бездари! Может и судьи из дома начнут работать?
Последний тур чемпионата всегда в одно время начинается уже много лет.
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Мы можем в комментах оценить, зачем вам инспекторы
РПЛ, задумайся
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Вот мы и пришли к тому, что обычный зритель ничем не отличается от судьи на ВАР. Какое пространство у РПЛ для привлечения новых кадров!
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Скоро и сам главный арбитр будет на удалёнке матч судить. По телетрансляции
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Ответ Ovi174
Тогда возникает еще вопрос, ВАР используют уже не первый год, почему раньше таких проблем не было?
Ситуация гораздо хуже. Это проблема буквально КАЖДЫЙ год.
Кто же мог предположить что она опять повторится?
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Что за бред? А лично на матче они присутствовать не могут из-за старости?
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Ответ Фут.Боль
Последний тур чемпионата всегда в одно время начинается уже много лет.
Тогда возникает еще вопрос, ВАР используют уже не первый год, почему раньше таких проблем не было?
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Ответ Ovi174
Тогда возникает еще вопрос, ВАР используют уже не первый год, почему раньше таких проблем не было?
Были всегда. В прошлом году из 8-ми матчей последнего тура ВАР был только на 5 матчах.Вопрос тут не в одном времени проведения матчей, а в том, что зная об этом, могли подготовиться и решить этот вопрос заранее.Работали же одновременно 7 бригад судей, некоторые из специальных микроавтобусов. Могли такое организовать и в этом году.
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Это очень смешно. Нелепо, но смешно
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дома можно и под пиво оценить
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Ответ Владислав Сабельников
Ситуация гораздо хуже. Это проблема буквально КАЖДЫЙ год. Кто же мог предположить что она опять повторится?
У лиги закуплено то ли 5 лицензий на вар, то ли 5 рабочих мест, хотя в принципе какая разница. Для проведения чемпионата этого хватает с головой. Не хватает только один единственный раз в году - в 30м туре.
Предлагаете вложить ещё несколько сотен миллионов в вар ради одного дня в году? Э-эффективность.
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Ответ Ovi174
Тогда возникает еще вопрос, ВАР используют уже не первый год, почему раньше таких проблем не было?
Решали проблему очень просто, несколько матче проводили без VAR. Ну было много споров, в этом сезоне решили так
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На ключевые игры можно было независимые зарубежные ВАР-бригады подключить инкогнито...
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Почему-то воображение рисует картину как они, сидя на диване с пивом и рыбкой, оценивают эпизоды матча😅
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Теперь без комнаты в ВАР-центре. Следующий шаг - оценка работы рефери без просмотра игры
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Зенит - чемпион, получается
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Можно еще футболистов на удаленку перевести
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