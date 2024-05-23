Инспекторы впервые оценят работу судей в 30-м туре РПЛ из дома. В московском ВАР-центре не смогут обеспечить 8 рабочих мест («СЭ»)
Инспекторы оценят работу судей в 30-м туре Мир РПЛ, находясь дома.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», впервые в истории чемпионата инспекторы будут работать из дома, основываясь на телетрансляциях матчей. При этом оценки будет необходимо передать в течение 15 минут после финального свистка.
Сообщается, что такое решение обусловлено тем, что все 8 матчей 30-го тура Мир РПЛ начнутся в одно время. В связи с этим у РФС не будет технической возможности обеспечить всех инспекторов рабочими местами в московском ВАР-центре, где они работали на протяжении всего сезона.
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