Ерохин и Дркушич могут перейти в «Краснодар»

Александр Ерохин и Ванья Дркушич могут стать игроками «Краснодара».

По информации Sport24, полузащитник «Зенита» Ерохин может вернуться в « », где он выступал с 2011 по 2013 год. В конце июня у 34-летнего игрока истекает контракт с петербургским клубом.

В текущем сезоне россиянин отметился одним голом и тремя результативными передачами в 25 матчах Мир РПЛ и Кубка России. Его полная статистика доступна здесь.

Как сообщает «РБ Спорт», к краснодарскому клубу также может присоединиться защитник «Сочи» Ванья Дркушич. В настоящий момент «Краснодар» продумывает разные варианты на случай ухода Хуниора Алонсо. Дркушич входит в шорт-лист селекционного отдела клуба, однако официального предложения пока сделано не было.

В этом сезоне Дркушич провел 22 матча в Мир и забил 2 гола. Подробную статистику словенского футболиста можно посмотреть здесь.