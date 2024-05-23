Ерохин и Дркушич могут перейти в «Краснодар»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Александр Ерохин Хуниор Алонсо Сочи Ванья Дркушич Футбол

Александр Ерохин и Ванья Дркушич могут стать игроками «Краснодара».

По информации Sport24, полузащитник «Зенита» Ерохин может вернуться в «Краснодар», где он выступал с 2011 по 2013 год. В конце июня у 34-летнего игрока истекает контракт с петербургским клубом.

В текущем сезоне россиянин отметился одним голом и тремя результативными передачами в 25 матчах Мир РПЛ и Кубка России. Его полная статистика доступна здесь.

Как сообщает «РБ Спорт», к краснодарскому клубу также может присоединиться защитник «Сочи» Ванья Дркушич. В настоящий момент «Краснодар» продумывает разные варианты на случай ухода Хуниора Алонсо. Дркушич входит в шорт-лист селекционного отдела клуба, однако официального предложения пока сделано не было.

В этом сезоне Дркушич провел 22 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробную статистику словенского футболиста можно посмотреть здесь.

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15 комментариев
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Игроки как раз для атакующего стиля Галицкого
+17
0
+17
Ответ Roman
Игроки как раз для атакующего стиля Галицкого
А самое главное - воспитанники!
+17
0
+17
Ответ Caniball
Дркушич - не помешал бы любому клубу, ну кроме Зенита. А вот зачем им пешеход Ерохин - большой вопрос.
им бы Кривцова развивать, у которого похожие атакующие навыки и плюс он гораздо техничнее, зачем им этот дед
+10
0
+10
Дркушич - не помешал бы любому клубу, ну кроме Зенита.
А вот зачем им пешеход Ерохин - большой вопрос.
+7
0
+7
Интересно, в Зените совсем русских игроков хотят изжить?? Будут одни бразилы ходить по полю??
+5
0
+5
Ответ Лирой Дженкинс
А самое главное - воспитанники!
не Кокшаровым или Арютюняном же играть!
+3
0
+3
Опять Краснодар ослабляет конкурента. Доколе?
+1
0
+1
Что это перед финальным матчем ? Ерохин может вернуться ….к клубу также может присоединится Дркушич …. Я рассматриваю этот комментарий не меньше как стимуляция Краснодара в открытом виде перел матчем с Динамо. Какого-то Безрукова трясут второй месяц за шутку.
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В защиту точно нужен игрок если не вместо Алонсо то вместо Кайо. А на лавку Ерохин не лишним будет
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Другое дело !!
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Очередной фарм-клуб организовывают? Удобно.
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Дркушич классный, надежный защитник.
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Ответ v1llyDEE
не Кокшаровым или Арютюняном же играть!
Сыграют, и все будет хорошо у Краснодара!! Агкакцев, Сперцян, Сафонов и Алонсо много денег принесут в копилку клуба... Таких побольше станут из академии выпускался, можно строить ещё несколько полей и начать по две команды на каждый год... Платный для иностранцев, бесплатный для россиян...
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Ответ Caniball
Дркушич - не помешал бы любому клубу, ну кроме Зенита. А вот зачем им пешеход Ерохин - большой вопрос.
Ерохину что-то типа Рубина или вернуться в Урал.
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Ответ Caniball
Дркушич - не помешал бы любому клубу, ну кроме Зенита. А вот зачем им пешеход Ерохин - большой вопрос.
У Ерохина колосолтныц победный опыт. Он не затрясётся как все нынешние игроки, когда был шанс вырваться вперёд. Его ещё надо было ещё зимой ытаться подписать.
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