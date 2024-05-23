Кавазашвили о Сафонове в «ПСЖ»: «Самое страшное – протирать штаны на скамейке. Лучше не портить дальнейшую карьеру, идти только первым вратарем»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Анзор Кавазашвили Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» и «Краснодар» близки к договоренности о трансфере голкипера за 20 млн евро.

– Я слышал о том, что его берут вторым вратарем. Я категорически против этого. Только первым вратарем. Если он идет в запас к кому-то, лучше ему не портить себе дальнейшую карьеру.

– Называется сумма в 20 миллионов.

– Да хоть 100 миллионов. Когда ты будешь вторым, тебе никто не будет платить.

Сафонов потянет этот чемпионат?

– У него достаточно хороший уровень для вратаря, а уровень оплаты будет зависеть от того, каким номером он будет. Будет он в стартовом составе или протирать штаны на скамейке запасных. Вот ведь что самое страшное, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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6 комментариев
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Саме страшное это играть в бессмысленном клубе в бессмысленном чемпионате
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Самое страшное - не воспользоваться таким шансом на развитие, а остаться тут, чтобы потом к закату карьеры сидеть и ныть что не попробовал
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Скажи это Лунину, который вошёл в историю Реала
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Было бы круто увидеть матч ЛЧ ПСЖ - Реал с вратарями Сафонов - Лунин)
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думаю, если бы во времена ссср кавазашвили отсыпали квартиру, машину и хороший оклад, он бы пошел пешком в этот клуб на роль хоть третьего вратаря
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Приглашает середняк - зачем туда идти, без ЕК, без борьбы за медали, лучше в РПЛ остаться. Приглашает топ клуб - зачем туда идти сидеть на скамейке, лучше в РПЛ остаться. И это говорят одни и те же люди. Удивительно, необъяснимо, но факт.
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