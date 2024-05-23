Кавазашвили о Сафонове в «ПСЖ»: «Самое страшное – протирать штаны на скамейке. Лучше не портить дальнейшую карьеру, идти только первым вратарем»

Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что « » и « » близки к договоренности о трансфере голкипера за 20 млн евро.

– Я слышал о том, что его берут вторым вратарем. Я категорически против этого. Только первым вратарем. Если он идет в запас к кому-то, лучше ему не портить себе дальнейшую карьеру.

– Называется сумма в 20 миллионов.

– Да хоть 100 миллионов. Когда ты будешь вторым, тебе никто не будет платить.

– потянет этот чемпионат?

– У него достаточно хороший уровень для вратаря, а уровень оплаты будет зависеть от того, каким номером он будет. Будет он в стартовом составе или протирать штаны на скамейке запасных. Вот ведь что самое страшное, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Пименов о Сафонове в «ПСЖ»: «Есть ли смысл идти конкурировать с Доннарумой? Играть только в Кубке Франции не особо интересно, он выступает на уровне топ-5 лиг»