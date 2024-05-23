Федерация футбола Мали поддержала Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Основные права граждан должны быть защищены при любых обстоятельствах»

Малийская федерация футбола поддержала Мохамеда Камара.

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, а также тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Малийский полузащитник « » заклеил надпись тейпом, после чего министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера осудила «неприемлемое поведение» и призвала наложить санкции на игрока и клуб.

«Федерация футбола поддерживает Мохамеда Камара в реализации его свободы самовыражения и, как следствие, отказа от выражения мнения.

Футболисты – такие же граждане, как и все остальные, чьи основные права должны быть защищены при любых обстоятельствах», – говорится в сообщении федерации.

Как уточняет Le Figaro, согласно докладу Госдепартамента США о глобальной свободе вероисповедания за 2022 год, в Мали 95% от 20-миллионного населения составляют мусульмане. Страна привержена религиозным и традиционным ценностям, которые не приемлют проявления гомосексуализма, даже если они не являются уголовно наказуемыми.

Малийский политик Думбия поддержал Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Те, кто называет себя защитниками свободы и демократии, должны уважать религиозные убеждения»