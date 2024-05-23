Федерация футбола Мали поддержала Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Основные права граждан должны быть защищены при любых обстоятельствах»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная Мали по футболу Политика Мохамед Камара дискриминация Футбол

Малийская федерация футбола поддержала Мохамеда Камара.

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, а также тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом, после чего министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера осудила «неприемлемое поведение» и призвала наложить санкции на игрока и клуб.

«Федерация футбола Мали поддерживает Мохамеда Камара в реализации его свободы самовыражения и, как следствие, отказа от выражения мнения.

Футболисты – такие же граждане, как и все остальные, чьи основные права должны быть защищены при любых обстоятельствах», – говорится в сообщении федерации.

Как уточняет Le Figaro, согласно докладу Госдепартамента США о глобальной свободе вероисповедания за 2022 год, в Мали 95% от 20-миллионного населения составляют мусульмане. Страна привержена религиозным и традиционным ценностям, которые не приемлют проявления гомосексуализма, даже если они не являются уголовно наказуемыми.

Малийский политик Думбия поддержал Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Те, кто называет себя защитниками свободы и демократии, должны уважать религиозные убеждения»

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4 комментария
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Глиномесы не в почёте у малийцев
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Вернём детям радугу, заднеприводным коричневое знамя!
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Его спасает то, что он черный. Был бы он белым европейцем, его уже давно отменили бы. Пример Мохаммеда из Нанта было правильным, не надо было участвовать в этом цирке уродов!
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Закон - это воля правящего класса, возведённая в ранг обязательного.
Хорошо быть невеждой, любой поппулизм на ушах оседает.
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