Защитник «Тампы» Сергачев об РПЛ: «Был на «Динамо», «Спартак» звал, но я не смог. Пиар-компании зовут, я соглашаюсь. Сердце никому из команд не принадлежит»

Михаил Сергачев рассказал о любимых футбольных командах в России.

25-летний защитник «Тампа-Бэй» провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.

«Мое сердце никому из команд РПЛ не принадлежит. Я просто хожу на футбол, мне приятно посмотреть, как играют ребята.

Был на «Динамо», «Спартак» звал на игру, но я не смог. Я в целом за красивую игру.

Клубы и пиар-компании зовут, а я, конечно, соглашаюсь и болею за эти команды, пока там нахожусь. Но выбирать кого-то одного будет несправедливо.

А вообще, я болею за нижнекамский «Нефтехимик», – сказал Михаил Сергачев.