Павлюченко сравнил «Зенит» с «Сити»: «Сейчас есть они и все остальные. Когда я играл в Англии, «Сити» еще не был так силен, была средняя команда»

Роман Павлюченко провел аналогию между «Зенитом» в РПЛ и «Сити» в АПЛ.

«Манчестер Сити» в Англии сейчас – это как «Зенит» у нас в России. Вот есть они, а есть все остальные.

Но когда я играл в Англии, «Сити» еще не был так силен. Я помню, как мы их обыграли в последнем туре и попали в Лигу чемпионов, а они остались на 5-м месте (в сезоне-2009/10 – Sports).

Тогда это была средняя команда», – сказал экс-игрок «Тоттенхэма» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева».

Напомним, Роман Павлюченко играл за «шпор» с 2008 по 2012 год.