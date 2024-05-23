Павлюченко сравнил «Зенит» с «Сити»: «Сейчас есть они и все остальные. Когда я играл в Англии, «Сити» еще не был так силен, была средняя команда»
Роман Павлюченко провел аналогию между «Зенитом» в РПЛ и «Сити» в АПЛ.
«Манчестер Сити» в Англии сейчас – это как «Зенит» у нас в России. Вот есть они, а есть все остальные.
Но когда я играл в Англии, «Сити» еще не был так силен. Я помню, как мы их обыграли в последнем туре и попали в Лигу чемпионов, а они остались на 5-м месте (в сезоне-2009/10 – Sports).
Тогда это была средняя команда», – сказал экс-игрок «Тоттенхэма» в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева».
Напомним, Роман Павлюченко играл за «шпор» с 2008 по 2012 год.
По Ромкиной логике Ттх уровнем чуть выше среднего. В принципе, так оно и есть. Гумном ты не был, но и до вершин не добрался.