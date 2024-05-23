Экс-форвард «Ахмата» Садаев перешел в «Тандем» из Медиалиги. Это клуб Черданцева, Тигиева и Дьякова

Бывший нападающий «Ахмата» Заур Садаев будет играть в Winline Медиалиге.

34-летний форвард присоединился к команде «Тандем», дебютировавшей в МФЛ в этом сезоне.

Последним клубом в профессиональной карьере Садаева был турецкий «Анкарагюджю», который он покинул в 2020 году.

Также Заур выступал за «Ахмат» (ранее – «Терек»), польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».

В РПЛ нападающий провел более 120 матчей, отметившись 16 голами. Его статистика – здесь.

За «Тандем» выступают в числе прочих , и . Одним из фронтменов клуба является .

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