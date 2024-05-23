Экс-форвард «Ахмата» Садаев перешел в «Тандем» из Медиалиги. Это клуб Черданцева, Тигиева и Дьякова

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Сергеевич Давыдов Георгий Черданцев Заур Садаев Виталий Дьяков Георгий Тигиев трансферы ФК Тандем Медиафутбол

Бывший нападающий «Ахмата» Заур Садаев будет играть в Winline Медиалиге.

34-летний форвард присоединился к команде «Тандем», дебютировавшей в МФЛ в этом сезоне.

Последним клубом в профессиональной карьере Садаева был турецкий «Анкарагюджю», который он покинул в 2020 году.

Также Заур выступал за «Ахмат» (ранее – «Терек»), польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».

В РПЛ нападающий провел более 120 матчей, отметившись 16 голами. Его статистика – здесь.

За «Тандем» выступают в числе прочих Виталий Дьяков, Георгий Тигиев и Сергей Давыдов. Одним из фронтменов клуба является Георгий Черданцев.

Таблица трансферов медиафутбола

5 комментариев
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Черданцев амбассадор Московского картофеля, исправьте
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О,помню такого игрока ,не сильный был форвард,запомнился больше как в борьбе с ним Деян Радич( вратарь Ростова) потерял почку
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чердак - фронтмен... От души посмеялся. Фронт -мен это вообще-то вокалист музыкальной группы.
Справедливости ради, совсем не обязательно именно музыкальной группы.
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Ответ Михаил Лубянский
О,помню такого игрока ,не сильный был форвард,запомнился больше как в борьбе с ним Деян Радич( вратарь Ростова) потерял почку
Он чемпион Польши, на минуточку ☝️
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