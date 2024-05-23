Экс-форвард «Ахмата» Садаев перешел в «Тандем» из Медиалиги. Это клуб Черданцева, Тигиева и Дьякова
Бывший нападающий «Ахмата» Заур Садаев будет играть в Winline Медиалиге.
34-летний форвард присоединился к команде «Тандем», дебютировавшей в МФЛ в этом сезоне.
Последним клубом в профессиональной карьере Садаева был турецкий «Анкарагюджю», который он покинул в 2020 году.
Также Заур выступал за «Ахмат» (ранее – «Терек»), польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».
В РПЛ нападающий провел более 120 матчей, отметившись 16 голами. Его статистика – здесь.
За «Тандем» выступают в числе прочих Виталий Дьяков, Георгий Тигиев и Сергей Давыдов. Одним из фронтменов клуба является Георгий Черданцев.