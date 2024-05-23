Судья КХЛ Фатеев о ВХЛ: «В Кургане арбитр смотрел матч футбольного «Спартака» в перерывах. Напарник с ростом 2,05 едва не ударился головой о дверной косяк»

Теги Спартак Зауралье судьи премьер-лига Россия КХЛ ВХЛ Иван Фатеев Хоккей

Судья КХЛ Иван Фатеев рассказал о начале карьеры в ВХЛ.

– Как вы пришли в хоккей?

– Одноклассники занимались в школе «Авангарда». Однажды решил пойти с ними. Но мне было уже 11 лет. Поэтому хоккеиста высокого уровня из меня прогнозируемо не получилось.

Закончил играть, так как не видел перспектив, да еще получил тяжелую травму – разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Долго лечился.

– Когда пришли в судейство?

– В середине сезона-2006/07. На приеме у врача встретил знакомого омского судью. Он предложил прийти в коллегию. Сначала отнесся к этому скептически. А потом залечил травму и подумал, что, может, стоит попробовать. Постепенно затянуло.

– В ВХЛ вы попали уже в 2008 году?

– Да, прошел путь с самого низа за полтора сезона. Первый матч судил в Кургане.

Помню, как главный судья, фамилию называть не буду, в перерывах спешил к телевизору смотреть матч футбольного «Спартака», болельщиком которого является.

А мой напарник по линии, чей рост составляет 2,05 метра, едва не ударился головой о дверной косяк. После этого инспектор в шутку сказал, что пора вносить в регламент правки и увеличивать параметры дверей в судейских, – сказал главный судья КХЛ Иван Фатеев.

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1 комментарий
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«Спартак» таки народная команда, вон в провинции даже хоккейные судьи за неё топят! :-)
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