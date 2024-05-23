Тошич о колонке Вернблума: «Не читал, но я ни одного дня в ЦСКА не замечал, что Понтус недоволен. Его слова не очень хорошо перевели, мне кажется»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Зоран Тошич Понтус Вернблум Р-Спорт Футбол

Зоран Тошич отреагировал на слова Понтуса Вернблума о России и ЦСКА.

«Это интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень.

Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде», – сказал экс-игрок ЦСКА.

«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах

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