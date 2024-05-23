Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Надо быстрее собирать вещи и ехать – какие раздумья могут быть? В «Реале» играет Лунин – почему Сафонов не может играть во Франции? Такой шанс дается раз в жизни»

Андрей Канчельскис поддержал возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижский клуб близок к подписанию вратаря « » за 20 млн евро.

« сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в «ПСЖ». Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в « » играет . Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?

К тому же «ПСЖ» участвует в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровая практика у Матвея будет. Какие тут могут быть раздумья? Такой шанс дается раз в жизни. Если перейдет, то все будет зависеть от него, поэтому желаю ему удачи», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?