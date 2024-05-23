Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Надо быстрее собирать вещи и ехать – какие раздумья могут быть? В «Реале» играет Лунин – почему Сафонов не может играть во Франции? Такой шанс дается раз в жизни»
Андрей Канчельскис поддержал возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Сообщалось, что парижский клуб близок к подписанию вратаря «Краснодара» за 20 млн евро.
«Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в «ПСЖ». Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в «Реале» играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?
К тому же «ПСЖ» участвует в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровая практика у Матвея будет. Какие тут могут быть раздумья? Такой шанс дается раз в жизни. Если перейдет, то все будет зависеть от него, поэтому желаю ему удачи», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Вот это ещё бомбовее трансфер!
никто и не говорит об официальном предложении.
Вечеринка в Париже 25.02 будет огонь)
Да всё просто, есть не только Лунин, есть ещё и Лунёв.
Фамилии похожи, но есть нюанс.
Но я думаю, что ехать надо. Варианты вполне возможны.
А на вырученные деньги построить в Краснодаре ещё один стадион и продолжить выращивать воспитанников !
Матвею удачи, будет сложно, но это того стоит.