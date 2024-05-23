Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Надо быстрее собирать вещи и ехать – какие раздумья могут быть? В «Реале» играет Лунин – почему Сафонов не может играть во Франции? Такой шанс дается раз в жизни»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Андрей Канчельскис Краснодар Матвей Сафонов Андрей Лунин Футбол

Андрей Канчельскис поддержал возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижский клуб близок к подписанию вратаря «Краснодара» за 20 млн евро.

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в «ПСЖ». Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в «Реале» играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?

К тому же «ПСЖ» участвует в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровая практика у Матвея будет. Какие тут могут быть раздумья? Такой шанс дается раз в жизни. Если перейдет, то все будет зависеть от него, поэтому желаю ему удачи», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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43 комментария
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А куда ехать- то? В Париж в основном летают.
Из Краснодара - едут. Аэропорт закрыт :)
+24
0
+24
Почему все в пример приводят Лунина? Он находился в системе Реала с 18-19 лет. Он за это время успел выучить язык, узнать культуру и игровые особенности партнёров. Более классный Навас вообще не получал шанса, чтобы его можно было назвать конкурентом
+23
-3
+20
Ответ ТТД Бубнова
На ремонт?
На спецобслуживание
+9
0
+9
Если взамен Сафонова Краснодар возьмёт Латышонка, то может предложить ПСЖ сразу купить Латыошка)
Вот это ещё бомбовее трансфер!
+10
-2
+8
Ответ Cruel Snake
При чем официального предложения ещё не было, о самом трансфере и речи не идёт. Но ехать надо уже сейчас, буквально завтра
Откуда ты знаешь что официального предложения не было ?
+9
-3
+6
ладно в ПСЖ не знают, а военком хоть в курсе?
+4
0
+4
Ответ Tun
Там же беспорядки, нищета, помойки и боижи в Париже на каждом шагу как туда ехать? Или вы не патриот?
Там действительно всё это есть. Просто футболисты обычно живут в других районах. Хотя и там их периодически грабят. Спортс не даст соврать.
+6
-3
+3
На спортс. ру намечается Пари Сен-Жермен Сафонова
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Вот в том и проблема, быть под звездой. Как бы ты не тащил, поправится звезда, она всё равно будет в основном составе. Глядишь тот же Куртуа на финал Лч поставят 🤷🏿‍♂️
Лунину уже есть что внукам рассказать
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимир
Какой-то тип пустил слух, все любители болтать сразу же подключились, но 2+2 никто сложить не хочет. Сами рассудите: - Богатейший ПСЖ может найти 1000 вратарей из разных стран за любые деньги; - Сафонов хоть в низкопробной РПЛ лучший? - Зачем ПСЖ тратить деньги на кипера, который даже 5 минут не находился в составе европейской команды + учитывая специфику адаптации россиян в Европе; - В Европе сотни вратарей дешевле, перспективнее и лучше. В одной только Франции их пару десятков можно собрать, а если покопаться в молодёжках, то и сотню. - В ПСЖ, если его и устроят, то только ради очередных порций отмыва бабла через левые схемы для личной выгоды руководителей; Для меня это шантаж Галицкого, классика: выбивание нового контракта. Пусть Сафонов и неплохой вратарь (хз, вообще, РПЛ смотреть сил нет никаких), но ПСЖ он зачем? Только одна причина: отмыть какое-нибудь бабло через трансфер.
Интересно, что ты будешь писать когда Сафонов уедет в ПСЖ?
+3
-1
+2
Ответ Cruel Snake
При чем официального предложения ещё не было, о самом трансфере и речи не идёт. Но ехать надо уже сейчас, буквально завтра
все эту информацию подтверждают - значит, шансы действительно большие.
никто и не говорит об официальном предложении.
+6
-4
+2
Согласен, если сейчас тупануть можно потом всю жизнь думать, как бы там дело пошло, стал бы номер 1 или нет, да и вообще можно получить травму и завязать со спортом. Лучше попробовать, ПСЖ это не Гавр.
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Там действительно всё это есть. Просто футболисты обычно живут в других районах. Хотя и там их периодически грабят. Спортс не даст соврать.
Всё есть в определённых районах и на каждом шагу - большая разница
+2
-1
+1
Ответ nmnackjbxkasbk
а блохи? Про блох забыли?
А ещё ноутбуки с важной информацией постоянно воруют.
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Кто в МЮ 90-х был а статусе легенды?
Кантона. Но при нем МЮ больших успехов в Европе, как раз, не достиг. Ну Шмейхель еще. Показательно, что Ван дер Гоув под Шмайксом шансов-то и не получил
+1
0
+1
Ответ Black Phoenix
Шанс всей жизни - это праймовый МЮ девяностых, с признанными легендами футбола, а не задрипанный ПСЖ на лавке. Не перепутайте.
Кто в МЮ 90-х был а статусе легенды?
+1
0
+1
Ответ Chistian Jadson
Откуда ты знаешь что официального предложения не было ?
На спортсе же не сказали😁😁
+1
0
+1
Хоть один адекватно высказался, а то других толи зависть мучает или ещё что.
+1
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Посмотрел возраст Сафонова и Доннаруммы: вратари родились в один день. Это же круто 👍
Вечеринка в Париже 25.02 будет огонь)
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Какие могут быть раздумья?
Да всё просто, есть не только Лунин, есть ещё и Лунёв.
Фамилии похожи, но есть нюанс.
Но я думаю, что ехать надо. Варианты вполне возможны.
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Вот в том и проблема, быть под звездой. Как бы ты не тащил, поправится звезда, она всё равно будет в основном составе. Глядишь тот же Куртуа на финал Лч поставят 🤷🏿‍♂️
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Ответ Никого_нет
Че вы Наваса в пример приводите, Кейлор сдал и ему 37 уже, ПСЖ не делали на него ставку после перехода Донны, он был всего лишь заплаткой на пару лет как основной
Надо этого Канчельскиса принудительно заставлять смотреть футбол и многие вопросы исчезнут у него !
0
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Ответ <Inter>
Почему все в пример приводят Лунина? Он находился в системе Реала с 18-19 лет. Он за это время успел выучить язык, узнать культуру и игровые особенности партнёров. Более классный Навас вообще не получал шанса, чтобы его можно было назвать конкурентом
Че вы Наваса в пример приводите, Кейлор сдал и ему 37 уже, ПСЖ не делали на него ставку после перехода Донны, он был всего лишь заплаткой на пару лет как основной
0
0
0
Ответ Alex1104
Непосредственно в Париже этого больше, чем во многих других европейских столицах и крупных городах. Это реально и совсем не тайна. Об этом пишут и сами французские СМИ.
А небо синее, вода мокрая, тоже могу писать очевидные вещи, не связанные с предыдущим разговором
0
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0
Ответ Tun
Всё есть в определённых районах и на каждом шагу - большая разница
Непосредственно в Париже этого больше, чем во многих других европейских столицах и крупных городах. Это реально и совсем не тайна. Об этом пишут и сами французские СМИ.
0
0
0
Как мне батя говорил, вернуться ты всегда успеешь, это прям в точку. Возраст позволяет рискнуть.
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Ответ Tun
Там же беспорядки, нищета, помойки и боижи в Париже на каждом шагу как туда ехать? Или вы не патриот?
а блохи? Про блох забыли?
+2
-2
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А Захарова говорит, что в Париже опасно и дипломаты страдают.
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Ответ Gonzoo
Если взамен Сафонова Краснодар возьмёт Латышонка, то может предложить ПСЖ сразу купить Латыошка) Вот это ещё бомбовее трансфер!
Двоих пусть оптом берут !
А на вырученные деньги построить в Краснодаре ещё один стадион и продолжить выращивать воспитанников !
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Ну кстати, у нас в обществе любят размазать сопли - а кому наши футболисты нужны в Европе и все такое. Ну вот пожалуйста, не просто клуб из Европы, а настоящий топ.
Матвею удачи, будет сложно, но это того стоит.
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