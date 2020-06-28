Дзюба о новом контракте: «Будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Остаться в «Зените» – большая честь»

Нападающий высказался после продления контракта с клубом.

– Вы продлили соглашение с «Зенитом». Что чувствуете по этому поводу?

– Радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб.

Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом».

– Последние два сезона в «Зените» оказались для вас более чем удачными. Что ждете от предстоящих лет в клубе?

– Смотрю вперед с большими ожиданиями – и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах!

Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой, – сказал Дзюба.

Ранее стало известно, что форвард продлил контракт с клубом по схеме «2+1» и будет зарабатывать около 3,7 млн евро в год.