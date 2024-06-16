Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду Жунчэн». Прямая трансляция на Спортсе начнется в 14:35

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Чэнду Жунчэн Футбол

«Шанхай Шеньхуа» принимает «Чэнду Жунчэн» в 15-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого идет второй в чемпионате Китая, набрав 36 очков в 14 матчах. Столько же очков у «Шанхай Порт», опережающего «Шанхай Шеньхуа» по разнице мячей.

Спортс покажет матч в прямом эфире. Начало – в 14:35 по московскому времени.

Чемпионат Китая

15-й тур

Шанхай Шеньхуа – Чэнду Жунчэн
Дата проведения
16 июня, 14.35, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты


Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

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2 комментария
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Большой игровой день начинается с Леонида! :)
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Лучшие вступают первыми в футбольный день, все остальное лишь массовка ⚽
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