Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду Жунчэн». Прямая трансляция на Спортсе начнется в 14:35
«Шанхай Шеньхуа» принимает «Чэнду Жунчэн» в 15-м туре чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого идет второй в чемпионате Китая, набрав 36 очков в 14 матчах. Столько же очков у «Шанхай Порт», опережающего «Шанхай Шеньхуа» по разнице мячей.
Спортс покажет матч в прямом эфире. Начало – в 14:35 по московскому времени.
Чемпионат Китая
15-й тур
- Дата проведения
- 16 июня, 14.35, «Shanghai Stadium»