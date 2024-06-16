Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду Жунчэн». Прямая трансляция на Спортсе начнется в 14:35

«Шанхай Шеньхуа» принимает «Чэнду Жунчэн» в 15-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого идет второй в чемпионате Китая, набрав 36 очков в 14 матчах. Столько же очков у «Шанхай Порт», опережающего « » по разнице мячей.

Спортс покажет матч в прямом эфире. Начало – в 14:35 по московскому времени.

Чемпионат Китая

15-й тур



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