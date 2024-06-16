Польша — Нидерланды, 16.06.2024, Евро 2024 – прогноз на футбольный матч

16 июня в Германии сборные Польши и Нидерландов проведут свой первый матч на турнире в рамках группы D. Встреча пройдет на арене «Фольспаркштадион» в Гамбурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТМ 3.

Польша

Путь поляков на чемпионат Европы был тернист: команда заняла всего лишь третье место в своей группе, где также были Албания, Чехия, Молдова и Фарерские острова. Первыми неожиданно пришли албанцы, а вторыми стали чехи.

Таким образом, Польша не смогла завоевать прямую путевку на Евро и ей пришлось проводить тяжелейшие стыковые матчи. Впрочем Польше не привыкать — точно также она успешно прошла и на чемпионат мира в Катаре.

Правда, в полуфинале стыков Польша на своем поле не оставила шансов Эстонии — 5:1. Если еще в первом тайме прибалты отчаянно сопротивлялись и пропустили один гол, то после перерыва поляки, играя еще и в большинстве, забили еще четыре и спокойно прошли в финал квалификации.

Там уже было гораздо сложнее — Польше предстоял выездной матч с Уэльсом. Примерно одинаковые по классу команды сыграли вничью 0:0, а судьбу путевки в Германию определила серия пенальти. В итоге поляки были удачливее, а героем серии стал вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Шченсны. 33-летний голкипер отразил последний удар Дэниэла Джеймса и вывел свою страну на очередной крупный турнир.

Польша ни разу не играла на континентальном первенстве до 2008 года, но с тех пор не пропустила ни одного турнира. Лучшим результатом у Польши стал выход в четвертьфинал в 2016 году во Франции, в котором поляки лишь по пенальти уступили будущим чемпионам португальцам.

В других турнирах Польша не выходила из группы, в том числе и на домашнем первенстве в 2012 году. Тогда поляки играли в одной группе с Россией, но именно эти две сборные и не смогли выйти в плей-офф, пропустив туда чехов и греков.

Что касается квалификации на предстоящий чемпионат Европы, то в нем Польша выглядела откровенно плохо, потерпев в восьми играх сразу три поражения: от Чехии (1:3), Молдовы (2:3) и Албании (0:2). До последнего решалось, кто займет заветное третье место, Польша или Молдова, но за счет ничьей в последнем матче против Чехии на него заскочили поляки.

Сборную Польши тренирует Михал Пробеж, который возглавил команду в октябре 2023 года уже по ходу отборочного раунда. 51-й специалист начал с победы над Фарерскими островами (2:0), но затем его команда не смогла переиграть Молдову (1:1). Но все-таки сейчас специалист на коне, раз по итогу сумел вывести команду на чемпионат Европы.

В составе Польши есть ряд звездных игроков. В первую очередь это, конечно же, Роберт Левандовски. 35-летний нападающий «Барселоны» не теряет форму и по-прежнему остается незаменимым футболистом как в клубе, так и в сборной. Левандовски является лучшим бомбардиром сборной и рекордсменом по количеству проведенных за нее матчей — 82 мяча и 148 игр. На Евро он постарается снова сотворить чудо и вывести свою команду в плей-офф.

Помимо Левандовски есть еще и представители итальянской серии А — Аркадиуш Милик из «Ювентуса» и Петр Зелиньски из «Наполи».

Также будет очень интересно посмотреть на экс-игрока московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче». Экс-динамовец — основной футболист сборной Польши и будет многое определять в игре команды в центре поля.

В целом у поляков очень крепкая команда. Она не претендует на победу в Евро, но точно поборется за выход в плей-офф, где может попортить крови фаворитам турнира.

Нидерланды

Голландцы без проблем отобрались на чемпионат Европы, хотя и заняли в своей группе второе место. Но уступили они первую строчку не кому-нибудь, а Франции, которая показала почти максимальный результат, лишь раз сыграв вничью.

Сами голландцы дважды уступили французам, но в оставшихся шести матчах набрали по три очка, не оставив шансов Греции (3:0 дома и 1:0 в гостях), Ирландии (1:0 дома и 2:1 в гостях) и Гибралтару (3:0 дома и 6:0 в гостях).

Вроде с греками и ирландцами в матчах и было минимальное преимущество по счету, но по игре голландцы выглядели гораздо солиднее и заслуженно попали напрямую на континентальное первенство. Хотя после крупного поражения от Франции 0:4 в стартовом матче отбора могли возникнуть сомнения.

Тренирует команду Роналд Куман, который сменил на посту главного тренера Луи ван Гала после чемпионата мира в Катаре.

Это уже второй заход специалиста на пост тренера главной команды страны. Ранее он ее возглавлял с 2018 по 2020 год. Куман вывел голландцев на чемпионат Европы-2020 и в финал Лиги Наций, в котором уступил португальцам 0:1.

На Евро-2020 специалист не поработал , так как турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, а сам Куман ушел в «Барселону». С клубом, где Куман стал звездой в качестве игрока, он выиграл Кубок Испании, но провалился в чемпионате и Лиге Чемпионов и был уволен в 2021 году. Теперь у Кумана вторая попытка со сборной.

Главная звезда голландцев прямо сейчас — капитан Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля». Защитник очень многое определяет в игре команды и нередко забивает решающие голы, как это было в матче отбора против греков. Тогда ван Дейк уже в компенсированное время реализовал пенальти и принес победу счетом 1:0.

У ван Дейка очень сильные партнеры по линии обороны — Маттейс де Лигт из мюнхенской «Баварии», Стефан де Врей и Дензел Думфрис из миланского «Интера» и Натан Аке из английского «Манчестер Сити». Так что на турнире будет невероятная конкуренция за попадание в стартовый состав, но это приятная проблема для Кумана.

В полузащите роль лидера на себя возьмет Френки де Йонг из «Барселоны». Полузащитнику уже 26 лет — самое время вести команду к победам. Помогать ему будут Коди Гакпо из «Ливерпуля», Дэви Классен из «Интера» и Даниэлл Мален из дортмундской «Боруссии». Тут у Кумана тоже большой выбор, так что и за попадание в итоговую заявку на турнир будет нешуточная борьба.

Чего не скажешь про атакующую линию. Сейчас у Нидерландов нет форварда высочайшего класса, а ставку тренер будет делать на Мемфиса Депая из мадридского «Атлетико» и Ваута Вегорста из «Хоффенхайма».

Впрочем, Мемфис Депай — второй бомбардир в истории своей сборной и отстает от Робина ван Перси всего на семь голов. Так что на ближайшем Евро он постарается максимально приблизиться к первой строчке.

Нидерланды один раз побеждали на чемпионатах Европы. В 1988 году они обыграли сборную СССР со счетом 2:0 с историческим голом Марко ван Бастена в финале.

Еще трижды голландцы доходили до полуфинала — в 1976, 1992, 2000 и 2004 годах.

Конечно, всем памятен и чемпионат Европы 2008 года, когда Нидерланды в четвертьфинале играли против России. Наша команда тогда выиграла 3:1, вышла в полуфинал и в итоге завоевала бронзовые медали.

Польша — Нидерланды: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на первый матч команд на чемпионате Европы:

Победа Польши — 5.13

Ничья — 4

Победа Нидерландов — 1.67

Команды попали в сложную группу, где помимо них будет еще Франция и Австрия. Так что с первого матча нужно максимально включаться в борьбу, и от результата игры будет многое зависеть и влиять на перспективы выхода в плей-офф.

Все-таки у голландцев более сильный состав, и они должны брать три очка. Так что можно поставить на их победу.

Также ожидается, что матч получится достаточно закрытым, поляки уж точно выберут тактику оборонительного футбола и максимально насытят защитные редуты. В таком случае хорошим вариантом выглядит ставка ТМ 3 с коэффициентом 1.55.

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