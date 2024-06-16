Ричардс не ждет отличной игры Англии против сербов: «Не стоит слишком разочаровываться из-за этого. Аргентина проиграла Саудовской Аравии на ЧМ, но выиграла турнир»

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Майка Ричардс поделился ожиданиями от матча Англии и Сербии на Евро-2024.

Сегодня команды сыграют в матче группы C. Игра состоится в 22:00 по московскому времени.

Экс-защитник сборной Англии заявил, что не ожидает увидеть превосходную игру сборной Англии в первом матче.

«Если вы посмотрите на [первый] матч чемпионата мира между Аргентиной и Саудовской Аравией [в 2022 году], они проиграли ее и выиграли турнир. Не стоит слишком разочаровываться из-за этого.

Я думаю, хорошо, что у нас есть глубина, но нужен план, которого мы должны придерживаться, чтобы успокоить нервы и тем самым укрепить уверенность.

Что Англия должна сделать, так это лишить Сербию мяча. Усложнить им задачу. Чтобы, когда они делали длинные передачи, не было шанса, что они дойдут до нападающего.

Мы знаем, насколько опасен [Александар] Митрович при навесах. Нужно быть с этим осторожными», – заявил эксперт BBC.

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