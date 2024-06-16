В старте Нидерландов на крупном турнире нет игроков «Аякса» впервые с 2008-го – и всего в 12-й раз в истории

В стартовый состав Нидерландов на крупном трунире впервые с 2008 года не попали игроки «Аякса».

На больших международных турнирах подобное происходит всего в 12-й раз за всю историю национальной команды.

Сегодня Нидерланды играют с Польшей на чемпионате Европы в первом матче группы С. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роналд Куман выпустил на поле следующих игроков: Барт Вербрюгген, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Дензел Думфрис, Йоэй Верман, Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Хави Симонс.

В составе нидерландской сборной на турнире лишь два представителя «Аякса» – Стевен Бергвейн и Брайан Бробби, при этом последний травмирован.