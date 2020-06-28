«Зенит» продлил контракт с Дзюбой по схеме «2+1»

объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано по схеме «2+1».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» – сказано в сообщении клуба.

Сообщалось, что по новому соглашению Дзюба будет зарабатывать около 3,7 млн евро в год.

В завершившемся сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом турнира, а также разделил первое место в списке бомбардиров с Сердаром Азмуном.

Форвард выступает за «Зенит» с сезона-2015/16. Дзюба провел за «Зенит» 176 официальных матчей, забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.

В составе сине-бело-голубых Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

С полной статистикой форварда вы можете ознакомиться здесь.

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