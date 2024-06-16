Фанатов сборной Англии могут лишить билетов на матчи Евро, если они будут плохо себя вести на турнире

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии Футбол

Фанатов сборной Англии накажут за плохое поведение на Евро.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила болельщиков, что они будут наказаны за плохое поведение на Евро-2024.

В письме членам Клуба болельщиков Англии (ESTC) фанатов призвали «относиться к городам Евро и местным жителям с уважением».

«Наше присутствие здесь – это возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Англии, как на поле, так и за его пределами», – говорится в письме FA.

«Любое неприемлемое поведение может привести к изъятию билетов на будущие матчи Евро, вмешательству полиции и возможному уголовному преследованию, запрету на посещение футбола в Англии аннулированию членства в ESTC», – предупредила FA.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

FA профинансировала подразделение полиции, которое будет наказывать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях

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23 комментария
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Бритиши известное быдло на матчах сборных. Пьяные, вонючие и желающие подраться, причем бить могут и стариков и женщин. Не в первой уже показывают свое лицо.
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Можно было заранее это сделать, так как они в принципе неадекватные, а Англия все равно ничего не добьется
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вонючие пьяные бриты
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+5
Ответ sd4fmwrvz8
Ни разу не видел видосы где они дерутся,видел только как плюются и кидаются предметами всякими
Перед финалом прошлого Евро были видосы, где они на итальянских фанатов нападали по несколько на одного
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-2
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Ответ Олег Жуков
Это они в Европе так себя ведут. На чемпионате мира в России они очень культурные и воспитанные были.
так может дело в визовых ограничениях и том, что в Россию приехали только купившие билеты на сам матч
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Для предотвращения беспорядков Скотланд Ярд уже отправил в Германию спецподразделение "Мери Поппинс"
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Англофобия?
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Где там русские пацаны из Марселя? Сразу бы порядок навели. ))
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Наверное это невыполнимый челлендж для британских фанатов 😄
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можно хоть сейчас их лишать) че тянуть то))
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Родителей надо вызвать в УЕФА.
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Они боятся только российских фанатов сколько раз уже огребали по полной 😀
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Ответ Мадина Уйгурова
Бритиши известное быдло на матчах сборных. Пьяные, вонючие и желающие подраться, причем бить могут и стариков и женщин. Не в первой уже показывают свое лицо.
Ни разу не видел видосы где они дерутся,видел только как плюются и кидаются предметами всякими
+7
-7
0
Ответ Мадина Уйгурова
Бритиши известное быдло на матчах сборных. Пьяные, вонючие и желающие подраться, причем бить могут и стариков и женщин. Не в первой уже показывают свое лицо.
То , что сейчас не идёт ни в какое сравнение с поведением английских болельщиков до пятилетнего бана !
Да и вообще нравы с тех пор здорово изменились везде
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Ответ Onion
Для предотвращения беспорядков Скотланд Ярд уже отправил в Германию спецподразделение "Мери Поппинс"
Агента Джонни Инглиша
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