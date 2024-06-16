Фанатов сборной Англии могут лишить билетов на матчи Евро, если они будут плохо себя вести на турнире

Фанатов сборной Англии накажут за плохое поведение на Евро.

ассоциация Англии (FA) предупредила болельщиков, что они будут наказаны за плохое поведение на .

В письме членам Клуба болельщиков Англии (ESTC) фанатов призвали «относиться к городам Евро и местным жителям с уважением».

«Наше присутствие здесь – это возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Англии, как на поле, так и за его пределами», – говорится в письме FA.

«Любое неприемлемое поведение может привести к изъятию билетов на будущие матчи Евро, вмешательству полиции и возможному уголовному преследованию, запрету на посещение футбола в Англии аннулированию членства в ESTC», – предупредила FA.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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