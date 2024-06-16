«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана Ятимова за 250 тысяч долларов

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы сборная Таджикистана высшая лига Таджикистан Истиклол Рустам Ятимов Футбол

Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов перешел в «Ростов».

Клуб Мир РПЛ объявил о трансфере 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что за голкипера сборной Таджикистана «Ростов» заплатит 250 тысяч долларов. Контракт – на 5 лет.

Статистику шестикратного чемпиона Таджикистана можно изучить здесь.

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Александр Александров
Точикистон ба пеш! Кстати я болею за реал
Спасибо, что сказал.
А чем ещё увлекаешься? Очень интересно.
Завтракал?
+59
-6
+53
Ростов умеет подписывать качественных игроков за вменяемые деньги
+25
-3
+22
Ответ San9
По фото чисто русский мужик)
Так он в Нижнем Новгороде родился и вырос. )) Он воспитанник нижегородского футбола. А вы что, думали он таджик? ))
+20
0
+20
По фото чисто русский мужик)
+16
-2
+14
Ответ Александр Александров
Точикистон ба пеш! Кстати я болею за реал
Давай знакомиться! Чем еще увлекаешься? Может марки собираешь или вкладыши Панини?
+14
-1
+13
Ответ Александр Александров
Точикистон ба пеш! Кстати я болею за реал
реал ба пеш!кстати я болею за Точикистон
+6
-2
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Ждём ещё и боснийца из Болгарии. Будем единственным клубом, у кого в раме будет лег. Кстати и последний лег в РПЛ был в Ростове. Стипе Плетикоса.
Стипе ушел из Ростова после сезона 2014/15, а Гильерме перестал быть легионером только в ноябре 2015.
+3
0
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Ждём ещё и боснийца из Болгарии. Будем единственным клубом, у кого в раме будет лег. Кстати и последний лег в РПЛ был в Ростове. Стипе Плетикоса.
Стипе Плетикоса не последний, еще был Чондрич из Ротора, неплохо стоял.
+3
0
+3
Ответ Balt
Так он в Нижнем Новгороде родился и вырос. )) Он воспитанник нижегородского футбола. А вы что, думали он таджик? ))
Ага) Не читал биографию
+3
0
+3
Ответ Balt
Так он в Нижнем Новгороде родился и вырос. )) Он воспитанник нижегородского футбола. А вы что, думали он таджик? ))
Мало ли ) Маминов с Пашининым тоже не узбеки же)
+3
0
+3
Неплохой вратарь. Немного засиделся в Таджикистане.
+4
-1
+3
Ждём ещё и боснийца из Болгарии. Будем единственным клубом, у кого в раме будет лег. Кстати и последний лег в РПЛ был в Ростове. Стипе Плетикоса.
+10
-7
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Ждём ещё и боснийца из Болгарии. Будем единственным клубом, у кого в раме будет лег. Кстати и последний лег в РПЛ был в Ростове. Стипе Плетикоса.
Вроде как по новым правилам (года 3 уже), Ятимов не лег.
+2
0
+2
Хороший трансфер. Он хороший голкипер
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
Спасибо, что сказал. А чем ещё увлекаешься? Очень интересно. Завтракал?
я сейчас завтракаю, если вдруг интересно
+3
-1
+2
Классный голкипер!!!
+2
-1
+1
Ответ Весс
Интересные правила.
Граждане, стран членов евразийского союза не считаются в РПЛ легионерами.
Тот же Алип в Зените поэтому так много играет.
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Отличный завтрак. Кофе был? Я в такую яичницу базилик добавляю сверху для вкуса
кофе не стал делать, мне что-то надоел он. но теще сделал. американо. базилик хорошо, но я без него тоже неплохо поел)
+1
0
+1
Ответ Groznyi2024
Сразу можно его в СИЗО №1 отправлять, самые кайфовые условия для таких
хайпануть решили?Но минус я вам все ж влеплю..звиняйте
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ждём ещё и боснийца из Болгарии. Будем единственным клубом, у кого в раме будет лег. Кстати и последний лег в РПЛ был в Ростове. Стипе Плетикоса.
В Роторе был вратарь из Хорватии
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ждём ещё и боснийца из Болгарии. Будем единственным клубом, у кого в раме будет лег. Кстати и последний лег в РПЛ был в Ростове. Стипе Плетикоса.
Как минимум в Крыльях играл Лория, который был позже вашего Плетикосы. Потом еще был Веремко, который считался легом. Это если про вратарей ты
0
0
0
Ответ Kir(61rus)
Вроде как по новым правилам (года 3 уже), Ятимов не лег.
Интересные правила.
0
0
0
Ответ Made-in-Russia
Граждане, стран членов евразийского союза не считаются в РПЛ легионерами. Тот же Алип в Зените поэтому так много играет.
Таджикистан не в ЕАЭС
+1
-1
0
Ответ Kir(61rus)
Вроде как по новым правилам (года 3 уже), Ятимов не лег.
Лег, не леги - белорусы, армяне, казахи и киргизы.
0
0
0
Ответ Made-in-Russia
Граждане, стран членов евразийского союза не считаются в РПЛ легионерами. Тот же Алип в Зените поэтому так много играет.
Там вроде только армения, белорусь и казахстан
0
0
0
Ответ Доктор Щульц
Так себе замена Песьякову
Думаю что после Песьякова требования с хорошей игры ногами упали просто до уровня чтобы не хлопал в ладошки во время игры
+1
-1
0
Ответ Дядя ТУРА
Теща сама может встать и сделать) тут ты зря прогнулся
тяжело ей эта кофемашина даётся. лучше самому, а то чинить потом дороже)
0
0
0
Ответ Vatikan
кофе не стал делать, мне что-то надоел он. но теще сделал. американо. базилик хорошо, но я без него тоже неплохо поел)
Теща сама может встать и сделать) тут ты зря прогнулся
0
0
0
Ответ Vatikan
я делал яичницу с помидорами (3 яйца), потом прибежал сын, сказал я тоже такое буду, отдал ему, себе осталось только 2 яйца, но помимо помидор добавил ещё перец зелёный и сверху сыр. ещё 2 редиски и пармезан
Отличный завтрак. Кофе был?
Я в такую яичницу базилик добавляю сверху для вкуса
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Чем? Мало информации
я делал яичницу с помидорами (3 яйца), потом прибежал сын, сказал я тоже такое буду, отдал ему, себе осталось только 2 яйца, но помимо помидор добавил ещё перец зелёный и сверху сыр. ещё 2 редиски и пармезан
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий