«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана Ятимова за 250 тысяч долларов

Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов перешел в «Ростов».

Клуб Мир РПЛ объявил о трансфере 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что за голкипера сборной Таджикистана « » заплатит 250 тысяч долларов. Контракт – на 5 лет.

Статистику шестикратного чемпиона можно изучить здесь.