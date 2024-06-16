«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана Ятимова за 250 тысяч долларов
Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов перешел в «Ростов».
Клуб Мир РПЛ объявил о трансфере 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что за голкипера сборной Таджикистана «Ростов» заплатит 250 тысяч долларов. Контракт – на 5 лет.
Статистику шестикратного чемпиона Таджикистана можно изучить здесь.
А чем ещё увлекаешься? Очень интересно.
Завтракал?
Тот же Алип в Зените поэтому так много играет.
Я в такую яичницу базилик добавляю сверху для вкуса