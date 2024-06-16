Депай, Шиманьски, ван Дейк, Зелиньски, Гакпо – в старте на матч Польши и Нидерландов

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Войчех Шченсны Бартош Саламон Вирджил ван Дейк Мемфис Депай Натан Аке Петр Зелиньски Ян Беднарек Дензел Думфрис Тарас Романчук Пшемыслав Франковски Адам Букса Маттейс де Лигт Себастьян Шиманьски Йерди Схаутен Йоэй Верман Коди Гакпо Тейани Рейндерс Якуб Кивер Барт Вербрюгген Хави Симонс Кацпер Урбаньски Никола Залевски Футбол

Стали известны составы сборных Польши и Нидерландов на матч Евро-2024.

Состав ПольшиВойчех ШченсныБартош СаламонЯн БеднарекЯкуб Кивер, Пшемыслав Франковски, Никола Залевски, Петр Зелиньски, Тарас Романчук, Себастьян Шиманьски, Кацпер Урбаньски, Адам Букса.

Состав Нидерландов: Барт Вербрюгген, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Дензел Думфрис, Йоэй Верман, Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Хави Симонс.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени. 

2 комментария
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Мощная защита у Нидерландов. А вот атака и полузащита вызывают вопросы, ладно хоть умница Симонс есть
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Ответ Roman
Мощная защита у Нидерландов. А вот атака и полузащита вызывают вопросы, ладно хоть умница Симонс есть
С Де Йонгом и Копмейнерсом была бы очень даже крутая команда
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