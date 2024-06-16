Депай, Шиманьски, ван Дейк, Зелиньски, Гакпо – в старте на матч Польши и Нидерландов
Стали известны составы сборных Польши и Нидерландов на матч Евро-2024.
Состав Польши: Войчех Шченсны, Бартош Саламон, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Пшемыслав Франковски, Никола Залевски, Петр Зелиньски, Тарас Романчук, Себастьян Шиманьски, Кацпер Урбаньски, Адам Букса.
Состав Нидерландов: Барт Вербрюгген, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Дензел Думфрис, Йоэй Верман, Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Хави Симонс.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.