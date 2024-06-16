Александр Мостовой: «Зенит» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Не удивлюсь, если он перехватит Горшкова»

Александр Мостовой заявил о превосходстве «Зенита» над «Спартаком» в трансферах.

Ранее стало известно, что петербуржцы могут перехватить защитника « » у красно-белых.

«У «Спартака» один из сильнейших составов , но укреплять его нужно. Пока не вижу явного бомбардира в команде. И к центральной линии поля тоже есть вопросы.

« » может перехватить у красно-белых Горшкова? Не удивлюсь, если так произойдет. Петербуржцы лучше «Спартака» умеют работать на трансферном рынке. Тут москвичи тоже проигрывают конкуренцию», – сказал бывший игрок сборной России и « ».