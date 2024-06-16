Александр Мостовой: «Зенит» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Не удивлюсь, если он перехватит Горшкова»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Юрий Горшков Футбол

Александр Мостовой заявил о превосходстве «Зенита» над «Спартаком» в трансферах.

Ранее стало известно, что петербуржцы могут перехватить защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова у красно-белых.

«У «Спартака» один из сильнейших составов РПЛ, но укреплять его нужно. Пока не вижу явного бомбардира в команде. И к центральной линии поля тоже есть вопросы.

«Зенит» может перехватить у красно-белых Горшкова? Не удивлюсь, если так произойдет. Петербуржцы лучше «Спартака» умеют работать на трансферном рынке. Тут москвичи тоже проигрывают конкуренцию», – сказал бывший игрок сборной России и «Спартака».

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13 комментариев
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Спартаку минимум надо три футболиста высоко класса,чтобы бороться за первое место.
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Ответ Кирилл Демченко
За то зенит всех покупает , это правда
В том числе сам Спартак. Единственную московскую команду, которая не смогла обыграть Зенит в этом сезоне.
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Будет весело, если ни Спартак, ни Зенит им не интересовались.
Но мы об этом достоверно, возможно, и не узнаем никогда)
+3
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Я кстати не удивлюсь, если Спартак и не пытался купить Горшкова. Как с Латышонком во время переговоров вкинули инфу про Спартак, так и здесь.
+3
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А лучше, это когда бабла халявного валом и можно с ценой не считаться?
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Тем временем Краснодар отстранил защитника Волкова за его желание перейти в Зенит.
"Так не доставайся же ты никому".
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Ответ Leon9
Спартаку минимум надо три футболиста высоко класса,чтобы бороться за первое место.
Точечными трансферами не обойтись, тут всю систему надо менять, начиная с верхушки.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Тем временем Краснодар отстранил защитника Волкова за его желание перейти в Зенит. "Так не доставайся же ты никому".
Это другое)
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