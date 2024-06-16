Хедира о Роналду в «Юве»: «Качество тренировок вышло на другой уровень после его прихода. Он объяснял: в спортзале телефон не нужен, ты идешь туда работать»
Сами Хедира рассказал о сосредоточенности Криштиану Роналду на работе.
Немец и португалец вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
«Конечно, у Криштиану было эго, когда он пришел в «Ювентус».
Кьеза – фантастический молодой игрок – шел в тренажерку с телефоном в руке. Криштиану смотрит на него: «Что ты делаешь? Куда идешь?»
[Роналду объяснял, что] тебе не нужен телефон в спортзале, ты идешь туда работать. Не заходи в инстаграм, не пости в тикток. Сосредоточься на работе. И молодые такие: «Вау».
Даже качество тренировок после его прихода в «Ювентус» будто вышло на другой уровень. Каждый удар по воротам делался с мыслью «я должен забить».
Криштиану был полон соревновательного духа, но также был очень дружелюбным, приятным и скромным», – рассказал Хедира в подкасте FIVE.
Срочно заминусовать его в комментариях!!!
Местный культ хейтеров Роналду не допустит таких неподобающих речей!!!
Какой бред несут хоспади.
Футболисты бывают на тренировках при отработке ударов бьют и если не забивают, то просто остаются с мыслью "не забил, да и плевать все равно это просто тренировка". А тут он конкретно говорит, что всегда он требовал быть сконцентрированным и отдаваться на тренировках без всякого пофигизма.