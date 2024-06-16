Хедира о Роналду в «Юве»: «Качество тренировок вышло на другой уровень после его прихода. Он объяснял: в спортзале телефон не нужен, ты идешь туда работать»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Сами Хедира высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Федерико Кьеза Футбол

Сами Хедира рассказал о сосредоточенности Криштиану Роналду на работе.

Немец и португалец вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

«Конечно, у Криштиану было эго, когда он пришел в «Ювентус».

Кьеза – фантастический молодой игрок – шел в тренажерку с телефоном в руке. Криштиану смотрит на него: «Что ты делаешь? Куда идешь?»

[Роналду объяснял, что] тебе не нужен телефон в спортзале, ты идешь туда работать. Не заходи в инстаграм, не пости в тикток. Сосредоточься на работе. И молодые такие: «Вау».

Даже качество тренировок после его прихода в «Ювентус» будто вышло на другой уровень. Каждый удар по воротам делался с мыслью «я должен забить».

Криштиану был полон соревновательного духа, но также был очень дружелюбным, приятным и скромным», – рассказал Хедира в подкасте FIVE.

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14 комментариев
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Да как он смеет говорить такое!!!
Срочно заминусовать его в комментариях!!!
Местный культ хейтеров Роналду не допустит таких неподобающих речей!!!
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Стоп а откуда у Кришти столько контента из тренажерок, если «не пости» и «не бери телефон» 🤔
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Они и в Реале вместе играли
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А до роналду игроки не знали что бьют по воротам с целью забить?)
Какой бред несут хоспади.
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Ответ Vovker
Да как он смеет говорить такое!!! Срочно заминусовать его в комментариях!!! Местный культ хейтеров Роналду не допустит таких неподобающих речей!!!
Аха интересно где те люди которые твердят что рон развалил юве?)) очевидно что рон наоборот хотел вывести юве на новый уровень но увы , а вот некоторые хейтеры думаю что они знают ситуацию лучше чем тот де хедира)
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Ответ Domian
А до роналду игроки не знали что бьют по воротам с целью забить?) Какой бред несут хоспади.
Что за бред ты несёшь...
Футболисты бывают на тренировках при отработке ударов бьют и если не забивают, то просто остаются с мыслью "не забил, да и плевать все равно это просто тренировка". А тут он конкретно говорит, что всегда он требовал быть сконцентрированным и отдаваться на тренировках без всякого пофигизма.
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