Кака: «Беллингем будет бороться за «Золотой мяч». Он невероятен, выглядит зрело и отлично читает игру»
Кака считает хавбека «Реала» Джуда Беллингема претендентом на «Золотой мяч».
«В Англии столько хороших игроков. И раньше в сборной были отличные футболисты. Уэйн Руни, на мой взгляд, один из лучших игроков Англии в истории. Кейн, конечно же, один из лучших, сборная будет рассчитывать на него на Евро.
Беллингем невероятен, он отличный игрок. Он очень молод, но на поле выглядит очень зрело. Он отлично читает игру. Кажется, у него нет тревоги, которую можно было бы ожидать от футболиста его возраста.
Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание игрока года и «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и «Реала», выигравший «Золотой мяч» в 2007 году.