Кака: «Беллингем будет бороться за «Золотой мяч». Он невероятен, выглядит зрело и отлично читает игру»

Теги Кака Уэйн Руни Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Кака считает хавбека «Реала» Джуда Беллингема претендентом на «Золотой мяч».

«В Англии столько хороших игроков. И раньше в сборной были отличные футболисты. Уэйн Руни, на мой взгляд, один из лучших игроков Англии в истории. Кейн, конечно же, один из лучших, сборная будет рассчитывать на него на Евро.

Беллингем невероятен, он отличный игрок. Он очень молод, но на поле выглядит очень зрело. Он отлично читает игру. Кажется, у него нет тревоги, которую можно было бы ожидать от футболиста его возраста.

Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание игрока года и «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и «Реала», выигравший «Золотой мяч» в 2007 году.

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11 комментариев
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Концовка сезона неубедительная, Винисиус был круче в клубе. Но все может измениться, если выиграет с Англией Евро.
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Кака не шарит. Беллингем не возьмёт ЗМ.
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Бразилец пиарит конкурента Вини, он что - не патриот?
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Да, Джуд не по годам очень зрелую игру показывает.
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Беленгем игрок половины сезона, сейчас он уже даже не замыкатель
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Кака не читает комментарии спортсовских экспертов, видимо) Тут его давно записали в бездари и "игрока первой половины сезона"(даже звучит как-то странно)
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Приятно слышать тпкиег слова от легенды и кумира в адрес Джуда.
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Ответ vtsch4svws
Беленгем игрок половины сезона, сейчас он уже даже не замыкатель
Он и не должен им быть, совсем другая роль на поле
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