Кака: «Беллингем будет бороться за «Золотой мяч». Он невероятен, выглядит зрело и отлично читает игру»

Кака считает хавбека «Реала» Джуда Беллингема претендентом на «Золотой мяч».

«В Англии столько хороших игроков. И раньше в сборной были отличные футболисты. , на мой взгляд, один из лучших игроков Англии в истории. Кейн, конечно же, один из лучших, сборная будет рассчитывать на него на Евро.

невероятен, он отличный игрок. Он очень молод, но на поле выглядит очень зрело. Он отлично читает игру. Кажется, у него нет тревоги, которую можно было бы ожидать от футболиста его возраста.

Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание игрока года и « », – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и « », выигравший «Золотой мяч» в 2007 году.