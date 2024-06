Сербия – Англия, 16.06.2024, Евро 2024 – прогноз на футбольный матч

На момент написания этого текста до старта чемпионата Европы остается чуть более двух месяцев. И тем не менее, уже есть какие-то предпосылки для определения того, в каком статусе подойдут к первому туру некоторые из национальных сборных. В данном случае мы попробуем разобрать встречу первого тура группы C между сборными Сербии и Англии.

Сербия

24 года назад сборная страны, столицей которой является Белград, последний раз выступала на чемпионатах Европы – мы говорим именно так, потому что она называлась до 2003 года Югославией (фактически не меняя название и после 1991 года, но будучи в других границах), потом переименовалась в Сербию и Черногорию, а с 2006 года является просто Сербией, поскольку Черногория играет уже как отдельная сборная. На Евро-2000 в Бельгии и Нидерландах в составе сборной Югославии играли яркие звезды европейского футбола – блиставшие в Испании Предраг Миятович, Дарко Ковачевич и Саво Милошевич, легенды клубов Серии А Деян Станкович, Владимир Югович и Синиша Михайлович (светлая ему память), звезда чемпионата Нидерландов Деян Говедарица, выступавший во Франции и Японии капитан той сборной Драган Стойкович и много еще кто.

Все эти игроки прекрасно зарекомендовали себя на клубном уровне, но не получили толком шансов блеснуть на турнирах сборных по причинам, не связанным со спортом. Сборная Югославии вышла из групп на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, но оба раза ее тормозила в следующем же раунде сборная Нидерландов. С учетом потенциала югославов – так себе результат. Первое поражение можно считать и невезением, так как во Франции они проиграли 1:2, пропустив коварный гол от Денниса Бергкампа под конец и не дотерпев до овертайма чуть-чуть… Но во втором случае шансов не было от слова совсем, поскольку Патрик Клюйверт и Марк Овермарс в одиночку разорвали балканскую команду, растоптав ее 6:1 и лишь из вежливости позволив Саво Милошевичу забить хотя бы один мяч.

За 24 года команда Сербии сыграла четыре раза на чемпионатах мира, но ни разу не вышла из группы, хотя имела шансы этого добиться (в 2010 году и вовсе обыграли Германию 1:0 после того, как Миро Клозе получил по глупости две желтые, а Лукас Подольски и вовсе запорол кучу моментов, еще и промахнувшись с пенальти). И при этом ни разу сербская сборная не играла за эти годы на чемпионате Европы: претендовавшие на путевку Евро-2008 Сербия и Финляндия в итоге сдулись на последнем этапе, уступив Португалии, а сорванный в отборе к Евро-2012 гостевой матч с Италией и техническое поражение 0:3 поставили в самом начале отборочного цикла крест на перспективах Сербии.

И все же даже этой серии приходит конец: сербы вышли на Евро-2024 из группы G, заняв 2-е место (первое забрали венгры) и опередив на три очка Черногорию. К слову, ни черногорцы, ни литовцы, ни финишировавшие последними болгары не попали в утешительный турнир даже через Лигу наций. Для сербов это действительно успех, но не надо преувеличивать его значимость: у команды менялись тренеры, менялись игроки, но выхода из группы не было все эти годы. Драган «Пикси» Стойкович, который был капитаном сборной 24 года назад, сейчас стоит на тренерском мостике: он руководил сборной в Катаре и продолжил свою работу, даже несмотря на плохое выступление в группе.

Возможно ли, что он сможет разумно распорядиться своим вторым шансом? Результаты недавних товарищеских матчей пока не дают пищи для размышлений: Сергей Милинкович-Савич хоть и забил единственный гол в ворота Кипра, но соперник тоже был не уровня условной Венгрии, ну а удаление Милана Гайича в матче с Россией сломало игру как таковую (и Валерий Карпин разумно подчеркнул, что игра могла пойти по другому сценарию, не выгони судья Гайича).

Сербия проведет три матча в группе C против Англии, Словении и Дании. Ниже приводится расписание встреч:

16 июня. Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен). Сербия-Англия

20 июня. Альянц-Арена (Мюхнен). Словения-Сербия

25 июня. Альянц-Арена (Мюхнен). Дания-Сербия

По иронии судьбы, 24 года назад состав группы у Югославии был похожим: гранд европейского футбола (тогда это была Испания), скандинавская команда (тогда это была Норвегия)... и Словения. С Испанией югославы устроили драматическую перестрелку: ведя в счёте 3:2, они пропустили на 2-й и 5-й компенсированных минутах (!!!) и проиграли 3:4. Но поскольку, что словенцы и норвежцы сыграли нулевую ничью в параллельном матче, югославы вышли из группы, не предполагая, какую жестокую судьбу им готовят Нидерланды. Более того, если бы испанцы не забили свой четвёртый гол, в следующий раунд вышли бы Югославия и Норвегия. Тренер норвежцев Нильс Йохан Семб говорил, что его команду тогда отделили от четвертьфинала какие-то 12 секунд. Возможно ли, что такая же драма развернется и в группе с учётом того, что третье место дает при определённых раскладах шанс на плей-офф? Вполне. Станет ли её участником Сербия? Не исключено. Если станет, то в какой роли?..

На этот вопрос станет известен ответ только летом, хотя в идеале надо стремиться к победе в каждом матче, кто бы ни был соперником. Впрочем, после товарищеского матча в Москве можно предполагать, что на Евро от российских болельщиков Сербия гарантированно получит поддержку, а это может в какой-то степени повлиять на готовность сборной.

Англия

С 1996 года каждые два года англичане вспоминают с волнением, с содроганием и с надеждой группу The Lightning Seeds и ее песню Three Lions с запоминающимся припевом, который знаком , начиная от фанатов Big Four и заканчивая командами, с которыми еще не так давно топтался в низших лигах «Ноттингем Форест»:

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

Эта песня вышла в 1996 году в канун домашнего чемпионата Европы и должна была вдохновить англичан на новые подвиги – было бы символично к 30-летию своего чемпионства что-нибудь да выиграть. Она звучит из всех телевизоров, смартфонов, айпадов и прочей техники, настраивая англичан на нужный лад… но настройки сбиваются каждый раз. Попытка настроить команду и болельщиков перед турниром? Разновидность психологической защиты, своеобразный «копиум», выражаемый в нежелании принимать реальность? Оставим психологам и философам эти рассуждения, но отметим: англичане действительно очень хотят выиграть что-нибудь.

Их юношеские сборные выигрывали чемпионаты Европы и мира на разных уровнях. Женская сборная в 2022 году выиграла домашний чемпионат мира и напомнила Гарету Саутгейту, что не только на его плечах лежит тяжелейшая тренерская ответственность. И только у основной сборной, у «трех львов» не выходит ничего. Сам Саутгейт в 1996 году в полуфинале домашнего Евро против Германии запорол пенальти, который легко потащил Андреас Кепке – по сравнению с ним Федор Смолов еще легко отделался. Спустя 20 лет Саутгейт взялся искупать вину сборной Англии за неудачу и дотащил англичан до полуфинала чемпионата мира 2018 года, а в 2021 году и до финала. Но на последний, решительный шаг сил не хватило ни там, ни там: в 2018 году англичане проиграли хорватам путевку в финал и бронзовые медали бельгийцам. Даже на домашних трибунах в 2021 году англичане не сдюжили, потерпев в финале Евро поражение от итальянцев по пенальти.

И вот теперь у англичан выпадает еще один шанс в виде участия. Участия? Нет, мы не оговорились, поскольку англичане за историю Евро хоть и доходили до полуфиналов Евро (1968 и 1996 годы), но знали и плохие времена. В 1960 году они вообще не заявились на отборочный турнир, выразив несогласие с тем, что УЕФА не спросил их мнения об организации всеевропейских турниров; пропустили турнир через 4 года, поскольку вылетели в первом же раунде от французов (впрочем, ради победы на чемпионате мира пройти такое испытание как раз нужно было). В 1988 году поколение Гари Линекера не преодолело групповой этап, хотя вряд ли у подопечных сэра Бобби Робсона были какие-нибудь большие шансы против дружин Ринуса Михелса и Валерия Лобановского. В 1992 году англичане вместе с французами не вышли из группы, пропустив Швецию и Данию, а в адрес тренера сборной Грэма Тейлора журналисты упражнялись в остротах, не простив ему поражение от датчан 1:2. Далее было просто звездное поколение имени Дэвида Бэкхема и Майкла Оуэна, но оно дальше четвертьфиналов не выходило на турнирах.

Можно обвинять в последующих неудачах англичан тренеров – Кевина Кигана в беззубой игре на Евро-2000 и трусливом матче на старом «Уэмбли», когда в том же году Дитмар Хаманн перед сносом старого стадиона забил единственный гол англичанам в матче. Стива Макларена, который довел сборную до такого состояния, что ее лишил путевки на Евро и размазал по газону «Уэмбли» Славен Билич на радость российским болельщикам (что ни капли не умаляет подвига подопечных Гуса Хиддинка в «Лужниках»). И Фабио Капелло, и Роя Ходжсона за невнятную игру на групповых этапах и вылеты в плей-офф.

Можно обвинять игроков – Дэвида Бэкхема, который в 1998 году нарвался на провокацию Диего Симеоне, а на Евро-2004 не забил пенальти ни Франции на групповом этапе (Зидан забил дважды и победил 2:1), ни в четвертьфинале (мяч пролетел выше ворот, хотя такие удары Бэкс должен был забивать без проблем). Или Дэвида Симэна, которому в 2002 году Роналдиньо хоть и забил со штрафного шедевральный гол, но такие мячи можно было брать. Или Уэйна Руни, который в 2006 году наступил на пах Рикарду Карвалью (Роналду тогда откровенно наябедничал, хотя Руни утверждает, что на его месте точно так же поступил бы). И много еще кого.

Можно обвинять судей – Кима Милтона Нильсена, который повелся на провокацию Диего Симеоне в 1998 году и выгнал Бэкхема. Урса Майера, который судил четвертьфинал Евро-2004 с Португалией, но нарвался на гнев британских таблоидов, которые раскопали его адрес и телефонный номер, посчитав, что он не засчитал чистый гол англичан. Луиса Медина Канталехо, который в 2007 году в отсутствие VAR позволил Роману Павлюченко пробить тот самый пенальти (о том, что Руни тоже был где-то в офсайде, англичане не вспоминают). Орасио Элисондо, который в 2010 году не засчитал гол Фрэнка Лэмпарда и заставил наконец-то задуматься про гипотетический VAR.

Но все это не объясняет, почему англичанам не везет. Гарет Саутгейт работает со сборной уже 8 лет – ни Капелло, ни Венейблс, ни Ходжсон, ни Эрикссон столько не работали. У Саутгейта еще есть кредит доверия, но после Катара он снизился. Евро-2024 станет для него еще одним испытанием… и шансом доказать, что его команда чего-то стоит. Англичанам предстоит сыграть в группе C с сербами, датчанами и словенцами:

16 июня. Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен). Сербия-Англия

20 июня. Вальдштадион (Франкфурт-на-Майне). Дания-Англия

25 июня. Рейн-Энерги (Кёльн). Англия-Словения

Англичане уже сыграли два товарняка, уступив бразильцам 0:1 (несмотря на кадровые потери, благодаря Эндрику пятикратные чемпионы мира взяли свое и одержали первую победу с новым тренером) и сыграв вничью 2:2 с Бельгией (оба раза англичане сравнивали счет сначала благодаря Айвену Тоуни, а в конце игры благодаря Джуду Беллингему, забившему гол с пенальти). При том, что англичане контролировали мяч и били чаще по бельгийским воротам. Неубедительные результаты, но время еще есть все исправить.

So, is football finally coming home? We’ll see this summer.

Прогноз

Да, прогнозы на эту игру уже есть и от BetBoom. Рановато вычислять, но общие тенденции очевидны: 1.53 на англичан, 4.41 на ничью и 6.16 на сербов. Номинально вроде как на бумаге ясно прописано: англичане обязаны при уровне своих игроков побеждать, играя и в полноги. Впрочем, если англичане отнесутся к противнику снисходительно, выход Саутгейта в плей-офф может и под очень большим вопросом оказаться.

Ожидаемый тотал варьируется между отметкой больше 2.5 за 1.75 и меньше 2.5 за 2.11: в принципе, тоталы после двух матчей Сербии и Англии всем известны, поэтому особо копаться в истории противостояний не будем. Разве что отметим, что тотал меньше 1.5 предлагается за 4, а меньше 0.5 – за 13.24 (три года назад с шотландцами англичане намудрили и сыграли в группе по нулям). У сербов ожидаемый личный тотал так себе (больше 0.75 за 2.1, меньше 0.75 за 1.74). У англичан же прогнозируется либо больше 1.75 за 1.8, либо меньше этой отметки за 2.02.

В плане фор предлагается выбор между форами (+1) у сербов за 2.02 и (-1) у англичан за 1.82. Опять же преимущество у англичан и по командному тоталу, и по форам. Наиболее популярный у букмекеров счет – 2:0 в пользу англичан (кэф 6.8), победа 2:1 англичан идет на втором месте (кэф 8.3). Интрига пока что сводится к тому, смогут ли обе команды отличиться: шансы 50 на 50 (кэф 1.9 и так, и так).

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да (1.9)

В текущей ситуации пока можно сделать только такую ставку: хорошие игроки есть и у той, и у другой команды. Мы не знаем, в какой форме через два месяца будут англичане и не получит ли кто-нибудь калибра Фила Фодена, Харри Кейна или Джуда Беллингема повреждение (а это для Саутегйта самое страшное). Мы не знаем, в какой форме будут условные Джейдон Санчо, Олли Уоткинз или Айвен Тоуни. Но точно так же мы ничего не можем сказать ни о Александре Митровиче, ни о Сергее Милинковиче-Савиче, ни о Душане Влаховиче. Остается только ждать.

