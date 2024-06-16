Человек с топором угрожал полиции перед матчем Польша – Нидерланды. Мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова
Полицейские выстрелили в мужчину с топором, угрожавшего фанатам на Евро-2024.
В Гамбурге, где должен пройти матч сборных Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов, пишет Bild. Позже полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной.
Сначала полицейские применили против него перцовый баллончик, а затем использовали огнестрельное оружие. Полицейский сообщили, что первый выстрел был предупредительным.
Затем прозвучало несколько выстрелов, после чего мужчина упал на землю. У него в рюкзаке нашли коктейль Молотова. Полиция предполагает, что мужчина хотел зажечь его в толпе фанатов.
На момент написания новости известно, что мужчина тяжело ранен, но жив. Его доставили в больницу, сообщает журналист The New York Times Рори Смит.
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кстати, а где сотрудники лежат?