Человек с топором угрожал полиции перед матчем Польша – Нидерланды. Мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова

Полицейские выстрелили в мужчину с топором, угрожавшего фанатам на Евро-2024.

В Гамбурге, где должен пройти матч сборных и , человек с топором напал на фанатов, пишет Bild. Позже полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной.

Сначала полицейские применили против него перцовый баллончик, а затем использовали огнестрельное оружие. Полицейский сообщили, что первый выстрел был предупредительным.

Затем прозвучало несколько выстрелов, после чего мужчина упал на землю. У него в рюкзаке нашли коктейль Молотова. Полиция предполагает, что мужчина хотел зажечь его в толпе фанатов.

На момент написания новости известно, что мужчина тяжело ранен, но жив. Его доставили в больницу, сообщает журналист The New York Times Рори Смит.