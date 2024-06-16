Человек с топором угрожал полиции перед матчем Польша – Нидерланды. Мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу происшествия болельщики Евро-2024 контент Футбол

Полицейские выстрелили в мужчину с топором, угрожавшего фанатам на Евро-2024.

В Гамбурге, где должен пройти матч сборных Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов, пишет Bild. Позже полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной.

Сначала полицейские применили против него перцовый баллончик, а затем использовали огнестрельное оружие. Полицейский сообщили, что первый выстрел был предупредительным.

Затем прозвучало несколько выстрелов, после чего мужчина упал на землю. У него в рюкзаке нашли коктейль Молотова. Полиция предполагает, что мужчина хотел зажечь его в толпе фанатов.

На момент написания новости известно, что мужчина тяжело ранен, но жив. Его доставили в больницу, сообщает журналист The New York Times Рори Смит.

81 комментарий
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Берите пример с Ростовских оперативников, как нужно разбираться с террористами 😏
Возле мусорки бороды лежат, приуныли
+189
-60
+129
Ответ Куба99
Берите пример с Ростовских оперативников, как нужно разбираться с террористами 😏 Возле мусорки бороды лежат, приуныли
Интересная выборка. Ростовских ставим в пример, а московских, проворонивших крокус, благополучно умалчиваем
+173
-48
+125
Ответ igor nn
Обострение что ли сёдня у всех ?Никакого праздника нету случайно?
Курбан байрам
+124
-10
+114
Это всë из-за отсутствия Fan ID
+72
-5
+67
Ставлю на чёрное
+51
-4
+47
Ответ Куба99
Берите пример с Ростовских оперативников, как нужно разбираться с террористами 😏 Возле мусорки бороды лежат, приуныли
брать пример - это позволять заключенным захватывать сотрудников? точно пример надо брать? )))
+38
-10
+28
Ответ Куба99
Берите пример с Ростовских оперативников, как нужно разбираться с террористами 😏 Возле мусорки бороды лежат, приуныли
Конечно, ведь у нас память как у рыбок и не мы помним, что было несколько месяцев назад
+42
-18
+24
Обострение что ли сёдня у всех ?Никакого праздника нету случайно?
+26
-3
+23
Без имени и фамилии сразу понятно какая религия)
+30
-8
+22
Не написали религию и национальность, видимо европеец христианин
+24
-4
+20
Ответ igor nn
Обострение что ли сёдня у всех ?Никакого праздника нету случайно?
День Медика!
+22
-3
+19
национальность преступника не сообщается...
+14
0
+14
Ответ Куба99
Комментарий удален модератором
миграцию из средней азии тоже цру организовывает? 🤣
+14
-3
+11
Ответ Всеволод Бобров
Без имени и фамилии сразу понятно какая религия)
Незаменимый специалист с топором из партии зелёных
+10
0
+10
Раскольников кукухой поплыл
+11
-2
+9
Ответ kost68
брать пример - это позволять заключенным захватывать сотрудников? точно пример надо брать? )))
брать пример это завозить сотни тысяч таджиков, а сейчас еще и афганцев. в этом россия недалеко ушла от фрг
+7
0
+7
Кстати, странно почему новости о ростовском СИЗО ещё нет на спортсе, ведь там, один из игиловцев судя по сумке был болельщик Ювентуса!
+7
-1
+6
Ответ Куба99
Комментарий удален модератором
Инопланетяне спланировали, иначе как объяснить, что ростовские оперативники с ними не разобрались.
+8
-3
+5
Ответ Юквэл
Здесь вопрос, почему таких до тюрьмы допускают, а не применяют смертную казнь. Для работников тюрем это ненужная работа, охраняя таких людей.
По мнению российских властей некоторые люди из политики тоже "террористы", их тоже казнить?
+6
-1
+5
Ответ Месси из Сибири
Незаменимый специалист с топором из партии зелёных
Незаменим специалист по принятию пособия по безработице)
+5
0
+5
Ответ Groznyi2024
У ростовских были совсем другие условия. О них почему умалчиваешь?
Кстати да. Штурмовая группа с огнестрелами пошла валить вооруженых заточками и дубинками. Это не против вооруженных до зубов игиловцев действовать
+5
-1
+4
Ответ граф Якунин
Комментарий удален модератором
Готовь уши 🙂
+21
-17
+4
Ответ Георгий Большаков
Может, позволили захватить, чтобы ликвидировать?
многоходовочка? интересный ход конечно))
+3
0
+3
Немцы пишут, не с топором, а с киркой (Троцкого навеное искал). И ранен нападавший в ногу. Угрозы его жизни нет, больше никто не пострадал. О происхождении не пишут.
+4
-1
+3
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
происходит, где живут и работают разгильдяи ))
кстати, а где сотрудники лежат?
+4
-1
+3
Ответ Семён Жуйло
Немцы пишут, не с топором, а с киркой (Троцкого навеное искал). И ранен нападавший в ногу. Угрозы его жизни нет, больше никто не пострадал. О происхождении не пишут.
Там ледоруб был
+2
0
+2
Ответ tangerine
Курбан байрам
🤣
+2
0
+2
Это мужик из своей мясной лавки вышел за сигаретами.
+2
0
+2
Пришёл лесник, чтобы разогнать фанатов, но полиция не дала.
+2
0
+2
Ответ Семён Жуйло
Немцы пишут, не с топором, а с киркой (Троцкого навеное искал). И ранен нападавший в ногу. Угрозы его жизни нет, больше никто не пострадал. О происхождении не пишут.
видео по интернету гуляет. Там лысый белый мужик. Может, кукухой поехал
+3
-1
+2
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