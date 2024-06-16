«Рома» хочет подписать Хуммельса. Ушедший из «Боруссии» защитник согласен на понижение зарплаты
Матс Хуммельс может продолжить карьеру в «Роме».
Спортивный директор римлян Флоран Гисольфи начал общаться с окружением бывшего защитника «Боруссии» о потенциальном переходе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стороны обсуждают контракт по схеме «2+1». 35-летний немец готов пойти на понижение зарплаты: в «Боруссии» он получал 3,7 млн евро в год.
Статистику Хуммельса, ушедшего из «Дортмунда» по окончании сезона, можно найти здесь.
Матсу удачи в любом случаем,куда бы не перешел!