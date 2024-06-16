«Рома» хочет подписать Хуммельса. Ушедший из «Боруссии» защитник согласен на понижение зарплаты

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в «Роме».

Спортивный директор римлян Флоран Гисольфи начал общаться с окружением бывшего защитника « » о потенциальном переходе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны обсуждают контракт по схеме «2+1». 35-летний немец готов пойти на понижение зарплаты: в «Боруссии» он получал 3,7 млн евро в год.

Статистику Хуммельса, ушедшего из «Дортмунда» по окончании сезона, можно найти здесь.