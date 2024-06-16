«Рома» хочет подписать Хуммельса. Ушедший из «Боруссии» защитник согласен на понижение зарплаты

Теги Боруссия Дортмунд Рома бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Матс Хуммельс Флоран Гисольфи деньги Футбол

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в «Роме».

Спортивный директор римлян Флоран Гисольфи начал общаться с окружением бывшего защитника «Боруссии» о потенциальном переходе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны обсуждают контракт по схеме «2+1». 35-летний немец готов пойти на понижение зарплаты: в «Боруссии» он получал 3,7 млн евро в год.

Статистику Хуммельса, ушедшего из «Дортмунда» по окончании сезона, можно найти здесь.

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3 комментария
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Италия рай для игроков за 30))
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В свои 35 был лучше в защите в Дортмунде .
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Отличный трансфер для Ромы
Матсу удачи в любом случаем,куда бы не перешел!
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