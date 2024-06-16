Газзаев считает, что Евро-2024 многое теряет без сборной России: «Конечно, да. Мы всегда были конкурентоспособны. Помним Евро-2008 и ЧМ-2018»

Валерий Газзаев считает, что сборной России не хватает на Евро-2024.

– Чемпионат Европы теряет многое от того, что на нем нет сборной России?

– Конечно, да. всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Мы помним чемпионат Европы 2008 года, на котором наша сборная взяла бронзовые медали, и чемпионат мира в 2018 году.

Пользуясь случаем, напомню, что сборная стала первой в истории чемпионом Европы. Наша страна всегда была конкурентоспособной на всех крупных международных турнирах во всех видах спорта. Это показывают результаты в зимних и летних видах спорта.

Отсутствие наших сборных на крупных турнирах – это минус не только для нас, но и для всего мирового спортивного сообщества.

Россия за всю свою историю внесла огромный вклад в развитие мирового спорта. Мы проводили чемпионаты мира, Олимпийские Игры, чемпионаты Европы по разным видам спорта. Это говорит о многом. Все же прекрасно знают, что президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что чемпионат мира 2018 года в России – самый успешный турнир за всю историю мировых первенств, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.