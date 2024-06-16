Газзаев считает, что Евро-2024 многое теряет без сборной России: «Конечно, да. Мы всегда были конкурентоспособны. Помним Евро-2008 и ЧМ-2018»

Теги Валерий Газзаев Сборная России по футболу Евро-2008 ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 сборная СССР Джанни Инфантино Футбол

Валерий Газзаев считает, что сборной России не хватает на Евро-2024.

– Чемпионат Европы теряет многое от того, что на нем нет сборной России?

– Конечно, да. Сборная России всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Мы помним чемпионат Европы 2008 года, на котором наша сборная взяла бронзовые медали, и чемпионат мира в 2018 году.

Пользуясь случаем, напомню, что сборная СССР стала первой в истории чемпионом Европы. Наша страна всегда была конкурентоспособной на всех крупных международных турнирах во всех видах спорта. Это показывают результаты в зимних и летних видах спорта.

Отсутствие наших сборных на крупных турнирах – это минус не только для нас, но и для всего мирового спортивного сообщества.

Россия за всю свою историю внесла огромный вклад в развитие мирового спорта. Мы проводили чемпионаты мира, Олимпийские Игры, чемпионаты Европы по разным видам спорта. Это говорит о многом. Все же прекрасно знают, что президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что чемпионат мира 2018 года в России – самый успешный турнир за всю историю мировых первенств, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России. 

65 комментариев
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Так всегда или два раза?
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«Снег шел 10 минут или как говорят мужчины «всю ночь» (с)
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А евро 16 и 20?)
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Ответ Эд
Комментарий скрыт
Чаще всего именно сборная росии обсирается
+28
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А караван всё идёт и идёт.
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Я бы сказал точнее - без участия главного фаворита - сборной России турнир становится малоинтересным.
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Газаев:" Раз в 10 лет Россия конкурентноспособная команда. А сейчас 2028 год. У нас у собак года по другому считаются."
+18
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+17
Ответ Pertinax Gandi
Я бы сказал точнее - без участия главного фаворита - сборной России турнир становится малоинтересным.
Как раз наоборот. Теперь есть интрига, и непонятно, кто выиграет турнир.
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Пользуясь случаем, напомню, что сборная СССР последних своих созывов на 90% состояла из представителей Украины и Грузии, а теперь они участвуют на Евро самостоятельно. Так турнир ни в чём не потерял
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Ответ Pertinax Gandi
Я бы сказал точнее - без участия главного фаворита - сборной России турнир становится малоинтересным.
ненужным!
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Всем по….. на вас. Никто и не вспоминает
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А где про «скоро на коленях приползут»? Непорядок :)
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+8
Зачем тешить себя такими иллюзия, надо сосредоточится на своём футболе, развивать его, но без излишнего фанатизма, это всё-таки всего лишь один из видов развлечения населения
+9
-2
+7
Весь мир без нас страдает, скучает, мучается, голодает, замерзает, причём даже летом по сводкам наших СМИ и других граждан обличённых властью или возможностью вещать для широких масс…… Беда, беда….🔚
+7
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+6
Как же Валера 1988 и 1960 забыл?
+7
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+6
Отсутствие сборной России ощущает только российский болельщик. Ну и в плане конкуренции может быть и порубились бы с какими-нибудь Венгрией и Шотландией.
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Так так так, а зачем играть с русофобской европкой на турнире, где большая часть стран-участниц - из недружественного блока НАТО? Уж не посягательство ли это на монументальные ценности солнцеликих скреп?
+8
-3
+5
А еще помним Евро-2016 и Евро-2020😁
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Ответ Антонио Мартынов
А евро 16 и 20?)
Фору давали. Пусть тоже иной раз выиграют. А то расплачутся ещё, эти неженки европейские.
+6
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+5
Конкурентноспособны…….🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣а Евро 96’ , 04’ , 12’ и 16’????????
+4
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Ответ sergey2022
Зачем тешить себя такими иллюзия, надо сосредоточится на своём футболе, развивать его, но без излишнего фанатизма, это всё-таки всего лишь один из видов развлечения населения
Все верно, промчалось куча лицемеров и воров лизоблюдов к футболу и давай разворовывать нахально эшелонами деньги, воистину, этот бан на пользу,очистится футбол от таких менеджеров и управленцев и депутатов как Газзаев Терюшков и прочие
+5
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+4
Да говорил бы уже, что сборная России всех победила бы. Всё равно опровергнуть нечем...
+4
0
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Да чего уж там, научили играть в футбол Испанию, Италию и Францию
+4
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+4
Ответ Антонио Мартынов
А евро 16 и 20?)
96, 04, 12
+5
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Особенно с Уэльсом в 2016 и Данией в 2021
+4
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+4
С момента распада СССР Россия имела возможность участвовать на 7 ЧЕ и на 7 ЧМ.
Отобраться на турнир и выйти из группы получилось по одному разу.
2 успешных выступления из 14 возможных - "всегда были конкурентны" по мнению Гавзаева
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+3
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
На прошлом евро конкурентоспособность тоже считается? )
+3
0
+3
Ну про евро 2008 согласиться можноА а за чм 2018 стыдно вспоминать про тот автобус, а не то что говорить.
+3
0
+3
В целом, успех России на ЧМ/ЧЕ заключался в «не опозорились». Кто там ставил цели чемпионами стать — невменяемые люди, не наш уровень тягаться с топ-сборными, надо быть реалистами
+4
-1
+3
Смешно же! Ну ?! Че не смеетесь ? Смейтесь !
+6
-3
+3
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