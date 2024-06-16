Ван Дейк недоволен газоном «Фолькспаркштадиона» перед матчем с Польшей: «С ним не все в порядке, похоже. Досадно, но обе команды должны с этим справиться»

Вирджил ван Дейк раскритиковал качество газона на стадионе «Фолькспаркштадион».

сыграет в Гамбурге против в первом матче группы D. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Обе сборные не тренировались на стадионе, чтобы не нагружать поле. Последние предматчевые тренировки команды провели на своих базах в Вольфсбурге и Ганновере.

«Мы пока не знаем, насколько все плохо, но, похоже, ситуация примерно такая же, как во время матча с Германией во Франкфурте.

С газоном не все в порядке. Это, конечно, досадно, но обе команды должны с этим должны справиться. Нам тоже придется это сделать», – заявил капитан сборной Нидерландов на субботней пресс-конференции.