Ван Дейк недоволен газоном «Фолькспаркштадиона» перед матчем с Польшей: «С ним не все в порядке, похоже. Досадно, но обе команды должны с этим справиться»

Теги Ливерпуль Сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Польши по футболу Фолькспаркштадион Евро-2024 Вирджил ван Дейк стадионы Футбол

Вирджил ван Дейк раскритиковал качество газона на стадионе «Фолькспаркштадион».

Сборная Нидерландов сыграет в Гамбурге против Польши в первом матче группы D. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Обе сборные не тренировались на стадионе, чтобы не нагружать поле. Последние предматчевые тренировки команды провели на своих базах в Вольфсбурге и Ганновере.

«Мы пока не знаем, насколько все плохо, но, похоже, ситуация примерно такая же, как во время матча с Германией во Франкфурте.

С газоном не все в порядке. Это, конечно, досадно, но обе команды должны с этим должны справиться. Нам тоже придется это сделать», – заявил капитан сборной Нидерландов на субботней пресс-конференции.

4 комментария
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Там на стадионе всё гут
Всем бы такие стадионы и газоны
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Ответ ман сити фейк
Стелить солому дылда
Равшан,перелогинься.
+1
0
+1
Стелить солому дылда
+1
-1
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