Куман о Симонсе на Евро: «Он проведет очень хороший турнир, уверены. Один из главных талантов в Нидерландах, за ним будущее сборной»

Роналд Куман высказался о будущем Хави Симонса в сборной Нидерландов.

21-летний хавбек вошел в окончательный состав национальной команды на . Сегодня нидерландцы сыграют против Польши в первом матче группы D.

«Он сейчас один из главных талантов в Нидерландах. В раннем возрасте он уже сыграл во многих матчах в качестве игрока основы. Он развивается, а у молодого игрока всегда бывают взлеты и падения, особенно в национальной команде.

Но мы уверены, что он проведет очень хороший чемпионат Европы. Он креативный и скоростной игрок. Иногда я отмечал его смелость в действиях, но у него также есть опыт, позволяющий ему понимать, когда он может что-то сделать, а когда нет.

Мы очень рады, что в команде есть такой футболист. Помимо того, что он много играет уже сейчас, за ним будущее национальной команды», – заявил главный тренер сборной .