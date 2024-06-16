Куман о Симонсе на Евро: «Он проведет очень хороший турнир, уверены. Один из главных талантов в Нидерландах, за ним будущее сборной»

Теги ПСЖ Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман лига 1 Франция Евро-2024 Хави Симонс Футбол

Роналд Куман высказался о будущем Хави Симонса в сборной Нидерландов.

21-летний хавбек вошел в окончательный состав национальной команды на Евро-2024. Сегодня нидерландцы сыграют против Польши в первом матче группы D.

«Он сейчас один из главных талантов в Нидерландах. В раннем возрасте он уже сыграл во многих матчах в качестве игрока основы. Он развивается, а у молодого игрока всегда бывают взлеты и падения, особенно в национальной команде.

Но мы уверены, что он проведет очень хороший чемпионат Европы. Он креативный и скоростной игрок. Иногда я отмечал его смелость в действиях, но у него также есть опыт, позволяющий ему понимать, когда он может что-то сделать, а когда нет.

Мы очень рады, что в команде есть такой футболист. Помимо того, что он много играет уже сейчас, за ним будущее национальной команды», – заявил главный тренер сборной Нидерландов.

4 комментария
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Один из главных талантов в Нидерландах,

Не только Нидерланд но и всей Европы.
Должен зажечь. Как и Барколя у Франции
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Ослабела сборная Нидерландов нет у них больше Снейдеров и Роббенов их сборная пришла в упадок .
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Ответ Айнур Билалов
что за сборная была у голландцев- Дер Вар Сар, Ниселстрой, Борохорс, Булхаус, Блэкберн, Ден Ван Варт.... а теперь одни ноунеймы
Ван Дейк, Де Йонг, Де Лигт, Симонс, Фримпонг, Дюмфрис, Блинд - ноунеймы?
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