Эмре Джан: «Боруссия» заслужила победу в финале ЛЧ, учитывая, как мы играли. Мы сделали все что могли»
Эмре Джан заявил, что «Боруссия» заслуживала победы в финале ЛЧ с «Реалом».
В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Дортмунд» уступил «Мадриду» со счетом 0:2.
«Поражение было тяжелым ударом. Мы заслужили победу, учитывая, как мы играли.
Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно. Но мы сделали все что могли. К сожалению, это не сработало.
Надеюсь, нам еще доведется испытать это», – сказал хавбек «Боруссии» и сборной Германии.
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