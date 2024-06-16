Эмре Джан: «Боруссия» заслужила победу в финале ЛЧ, учитывая, как мы играли. Мы сделали все что могли»

Эмре Джан заявил, что «Боруссия» заслуживала победы в финале ЛЧ с «Реалом».

В финале чемпионов-2023/24 « » уступил « » со счетом 0:2.

«Поражение было тяжелым ударом. Мы заслужили победу, учитывая, как мы играли.

Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно. Но мы сделали все что могли. К сожалению, это не сработало.

Надеюсь, нам еще доведется испытать это», – сказал хавбек «Боруссии» и сборной Германии.