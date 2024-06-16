Эмре Джан: «Боруссия» заслужила победу в финале ЛЧ, учитывая, как мы играли. Мы сделали все что могли»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эмре Джан Футбол

Эмре Джан заявил, что «Боруссия» заслуживала победы в финале ЛЧ с «Реалом».

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Дортмунд» уступил «Мадриду» со счетом 0:2.

«Поражение было тяжелым ударом. Мы заслужили победу, учитывая, как мы играли.

Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно. Но мы сделали все что могли. К сожалению, это не сработало.

Надеюсь, нам еще доведется испытать это», – сказал хавбек «Боруссии» и сборной Германии.

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18 комментариев
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Турок с ума сошел. Весь второй тайм мордой об газон Реал их возил.
+31
-4
+27
В тысячный раз соперник "Реала" был лучше и проиграл. Обожаю каждый раз это слышать))
На фарте 6 лч за 10 лет не выиграешь. Это невозможно
+27
-4
+23
Чем заслуживала? Реал первый тайм играл в пол-ноги, во 2м включился и сразу 2 забил. У Боруссии не было никаких шансов
+15
-2
+13
А ну тогда с поздравляю с победой раз заслужили
+5
0
+5
Вы и финал выйти не заслужили, не говоря о победе в финале
+4
0
+4
И чем это они заслужили? Тем, что сыграли хуже чем соперник?
+2
0
+2
Свободен, наивный))
+2
0
+2
Забивать надо было свои моменты .
+1
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+1
Заслужить и сделать все ради победы это разные вещи
+1
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Заслужил победу - это когда выиграл минимум 1:0! Футбол это половина везения!
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Ответ Yerbo
весь второй тайм , серьёзно? реала вообще на поле не было до гола с углового
😅😅😅
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Ответ Yerbo
весь второй тайм , серьёзно? реала вообще на поле не было до гола с углового
Забавная )))реала никогда на поле нет ,если почитать комментарии )но 15 титулов в кармане ))а кто на поле где на поле ?))
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Ответ Arthur Flegenheimer
В тысячный раз соперник "Реала" был лучше и проиграл. Обожаю каждый раз это слышать)) На фарте 6 лч за 10 лет не выиграешь. Это невозможно
Боруссия только в первом тайме лучше играла,и все! Как только Мадрид включился во втором тайме забили два гола и спокойно победили.У Боруссии вообше небыло шанса.
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Ответ Arthur Flegenheimer
В тысячный раз соперник "Реала" был лучше и проиграл. Обожаю каждый раз это слышать)) На фарте 6 лч за 10 лет не выиграешь. Это невозможно
в первом тайме пару моментов, где они были лучше Реала
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