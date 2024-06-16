Эвребе о ВАР: «Помог бы мне в некоторых ситуациях в матче «Челси» и «Барсы». При правильном использовании он полезен, но часто в приоритете только технологии»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Том-Хеннинг Эвребе видеоповторы Футбол

Том-Хеннинг Эвребе высказался о переменах в судействе и использовании ВАР.

– Судейство изменилось в лучшую или худшую сторону?

– Не уверен, у меня двойственное отношение к новым технологиям. При правильном использовании ВАР может быть полезным, но мы все чаще видим ситуации, в которых приоритет имеют только технологии. Прежде чем делать выводы, потребуется больше времени. Мы видели, что есть клубы, которые против ВАР, потому что он сильно замедляет игру.

В моей карьере это было бы подспорьем, потому что от любви до ненависти один шаг, но также теряются какие-то эмоции.

– Итак, вы за или против ВАР?

– Я не уверен, как и сказал. У него есть очень положительные аспекты, он помог бы мне в некоторых ситуациях в матче «Челси» с «Барсой» (речь об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2008/09, где арбитр принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба – Спортс), но верно также и то, что решения продолжают обсуждаться.

Нам нужно дать ему некоторое время, чтобы он развился, и понять, движется ли он в правильном направлении. Типичный ответ психолога: я вижу как хорошее, так и плохое, – сказал бывший арбитр.

Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»

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24 комментария
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Легенда Барса !!!
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Помог бы отменить гол Эссьена
+29
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+22
Ты буквально смотрел на попадание мяча в руку при счёте 1-1 из за чего Баллак психанул
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Ответ Хусрав Ходжиев
Легенда Барса !!!
Эвреба - главная 🌟 звезда негрейровской барселоны. В соло вытащить безнадежный матч, на такое даже Месси в прайме не способен был 😁✌️
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Сердце Барсы, диспетчер Барсы..
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Сказал пчел который СВОИМИ глазами видел игру рукой. Чем бы ему ВАР помог?!
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Слово "Эвребе" уже стало нарицательным .
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It’s a f... disgrace
+8
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+7
После введения VAR 0 ЛЧ у нашей барсы
+10
-5
+5
Ответ Александр Барков
засудил челси слепозавр. но если бы был вар и реал 2-3 лиги чемпионов не выиграл
Но реал с варом уже взял 2 лч
+6
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+4
Ответ Abdullo Shamshiyev
только это матч можете вспомнить . а если заглянуть историю реала с помощью вара то у Реала не останется кубков и трофеев .
Вот они, горькие слезы обиды, которые трансформируются в такую чушь.

Браво!
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Ответ stryder
У Реала после введения вара кубков и трофеев стало только больше, чем у остальных..
с помощью судейства да . я не знаю какой ты фанат на я смотрю все матчи Реала и записываю видео . у меня очень много доказательств что Реал купила судейства
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Ответ Abdullo Shamshiyev
только это матч можете вспомнить . а если заглянуть историю реала с помощью вара то у Реала не останется кубков и трофеев .
У Реала после введения вара кубков и трофеев стало только больше, чем у остальных..
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Ответ Серёга87
А Баллак вообще должен был быть на поле в том матче, он в предыдущем на красную наиграл!?
Да да, а за то что Анри за задницу сел аппелируя к судье должны были пенку ставить. Мы помним какая борьба допустима против Барсы, Тиаго Мотта не даст соврать.
Кстати, в матче имени Эвребе Абидаля должны были раньше удалять и пенальти ставить.
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Ответ madaev
Помог бы отменить гол Эссьена
А ты хорош)))
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Рука Пике - 1000% пенальти, но валяния Дрогбы и последний удар в ЭтоО с криками Баллака - это не пенальти, потому что мяч попал в плечо, а это место даже при оффсайде не считывается.

Ну и сходу бы отметил, что удаление Абидаля - это цирк. Зато скандал был отменный, на века!
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О, почетный кулес голос подал))
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засудил челси слепозавр. но если бы был вар и реал 2-3 лиги чемпионов не выиграл
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