Эвребе о ВАР: «Помог бы мне в некоторых ситуациях в матче «Челси» и «Барсы». При правильном использовании он полезен, но часто в приоритете только технологии»

Том-Хеннинг Эвребе высказался о переменах в судействе и использовании ВАР.

– Судейство изменилось в лучшую или худшую сторону?

– Не уверен, у меня двойственное отношение к новым технологиям. При правильном использовании ВАР может быть полезным, но мы все чаще видим ситуации, в которых приоритет имеют только технологии. Прежде чем делать выводы, потребуется больше времени. Мы видели, что есть клубы, которые против ВАР, потому что он сильно замедляет игру.

В моей карьере это было бы подспорьем, потому что от любви до ненависти один шаг, но также теряются какие-то эмоции.

– Итак, вы за или против ВАР?

– Я не уверен, как и сказал. У него есть очень положительные аспекты, он помог бы мне в некоторых ситуациях в матче « » с «Барсой» (речь об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2008/09, где арбитр принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба – Спортс), но верно также и то, что решения продолжают обсуждаться.

Нам нужно дать ему некоторое время, чтобы он развился, и понять, движется ли он в правильном направлении. Типичный ответ психолога: я вижу как хорошее, так и плохое, – сказал бывший арбитр.

Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»