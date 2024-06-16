Словения – Дания, 16.06.2024, Евро 2024 – прогноз на футбольный матч

В 1 туре Евро-2024 сборная Словении сыграет с Данией в квартете С. Поединок состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа сборной Дании – 1.86;

победа сборной Дании или ничья – 1.38;

ТБ 2.5 – 2.07;

Обе забьют (да) – 1.91.

Статистика и история выступления команд актуальна на момент написания прогноза.

Словения

Сборная Словении вышла на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе, причем набрала одинаковое количество очков со сборной Дании – скандинавы расположились на первой строчке.

В последних пяти матчах команда потерпела одно поражение – аккурат от Дании (1:2), сыграла вничью с Мальтой – 2:2, обыграла Казахстан – 2:1, США – 1:0 и победила Португалию – 2:0.

Словаки в последних пяти поединках забили восемь голов и пропустили пять мячей.

У сборной Словакии запланировано еще два матча до начала Евро 2024. Балканская сборная 4 июня сыграет со сборной Армении, а 8 июня проведет поединок со сборной Болгарии. Оба товарищеских матча станут заключительной частью подготовки к крупному турниру.

Дания

Датчане набрали в отборочной группе 22 очка и вышли в финальную часть турнира с первой позиции. В последних пяти поединках сборная Каспера Юльманна выиграла три встречи, обыграла Сан-Марино (2:1), Словению (2:1) и Фареры (2:0), сыграла вничью со Швейцарией (0:0) и уступила сборной Северной Ирландии (0:2).

Команда в последних пяти поединках забила шесть голов и пропустила четыре мяча.

Отметим, сборная Дании в рамках заключительной части подготовки к Евро 2024 проведет две товариещские встречи со Швецией – 5 июня и Норвегией – 8 июня.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Словения – Дания

История противостояния команд насчитывает шесть встреч, три из которых состоялись в конце XX и в самом начале XXI столетия. Датчане в пяти поединках выиграли, в одной встрече была зафиксирована ничья:

07.11.23 Дания – Словения 2:1;

19.06.23 Словения – Дания 1:1;

06.02.08 Словения – Дания 1:2;

25.04.01 Дания – Словения 3:0;

30.04.97 Дания – Словения 4:0;

01.09.96 Словения – Дания 0:2.

Букмекерская контора «БетБум» не верит в сборную Словакии. Так, на победу подопечных Матьяжа Кека дают коэфф 4.40, ничью оценивают в 3.65, а вот победу датчан котируют в 1.86. Такой расклад неудивителен – сборная Дании явный фаворит предстоящей встречи. Команда наверняка мотивирована выйти в плей-офф Евро 2024 и побороться с Англией за первую строчку. По большей части, между Англией и Данией и будет проведен сбор за попадание на первое место.

Рекомендованные варианты ставки:

победа сборной Дании – 1.86. Один из очевидных вариантов исхода данного события, Дания входит в число фаворитов не только квартета, но и всего турнира в целом;

победа сборной Дании или ничья – 1.38. Менее рискованный вариант ставки для игроков, которые не любят рисковать;

ТБ 2.5 – 2.07. В последней очной встрече команд было забито 3 мяча, вряд ли тенденция изменится и в предстоящей встрече, поэтому можно ожидать «умеренной» голевой феерии в 2-3 гола за матч;

Обе забьют (да) – 1.91. «БетБум» не верит в то, что сборная Словении забьет датчанам, хотя обе сборные в последних трех матчах неизменно забивали друг другу, наверняка тенденция сохранится и в предстоящей встрече.

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