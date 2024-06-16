Лапочкин о судействе матча открытия Евро: «Неудачный и некачественный матч Тюрпена. Должен был добавлять больше времени, но хотел закончить побыстрее, так как счет был крупным»

Теги Сборная Германии по футболу судьи Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Клеман Тюрпен Сергей Лапочкин Матч ТВ Футбол

Сергей Лапочкин раскритиковал судейство Клемана Тюрпена в матче открытия Евро-2024.

Сборная Германии одержала победу над Шотландией со счетом 5:1.

«Тюрпен провел неудачный и некачественный матч. В первом и втором таймах он должен был добавлять больше времени. Однако было компенсировано только три минуты. Вероятно, Клеман хотел закончить матч побыстрее, так как счет был крупным.

Но все мы знаем формат нынешнего турнира – лучшие третьи команды в группах могут выйти в плей‑офф. В конце игры мог быть забит один из важнейших голов для выхода в следующий раунд», – сказал бывший арбитр.

1 комментарий
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Генитальный анализ, есть ссылка куда можно подписаться на опусы этого величайшего в мире, не побоюсь этого слова, арбитра?
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