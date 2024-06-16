Лапочкин о судействе матча открытия Евро: «Неудачный и некачественный матч Тюрпена. Должен был добавлять больше времени, но хотел закончить побыстрее, так как счет был крупным»

Сергей Лапочкин раскритиковал судейство Клемана Тюрпена в матче открытия Евро-2024.

одержала победу над Шотландией со счетом 5:1.

«Тюрпен провел неудачный и некачественный матч. В первом и втором таймах он должен был добавлять больше времени. Однако было компенсировано только три минуты. Вероятно, хотел закончить матч побыстрее, так как счет был крупным.

Но все мы знаем формат нынешнего турнира – лучшие третьи команды в группах могут выйти в плей‑офф. В конце игры мог быть забит один из важнейших голов для выхода в следующий раунд», – сказал бывший арбитр.