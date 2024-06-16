Экс-хавбек «Локо» Рыбчинский и защитник «Зенита» Касимов перешли в «Оренбург»

«Оренбург» объявил о трансфере двух игроков.

« » подписал 21-летнего защитника « » , не сообщив условия соглашения.

Также клуб объявил о переходе 25-летнего экс-хавбека « » Дмитрия Рыбчинского.

Прошлый сезон Касимов провел в аренде в «Динамо» Махачкала. До этого он выступал за « ».

Рыбчинский в завершившемся сезоне Мир РПЛ играл за «Балтику» на правах аренды.