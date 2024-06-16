Экс-хавбек «Локо» Рыбчинский и защитник «Зенита» Касимов перешли в «Оренбург»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Зенит-2 Оренбург Дмитрий Рыбчинский Артем Касимов Футбол

«Оренбург» объявил о трансфере двух игроков.

«Оренбург» подписал 21-летнего защитника «Зенита» Артема Касимова, не сообщив условия соглашения.

Также клуб объявил о переходе 25-летнего экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского.

Прошлый сезон Касимов провел в аренде в «Динамо» Махачкала. До этого он выступал за «Зенит-2».

Рыбчинский в завершившемся сезоне Мир РПЛ играл за «Балтику» на правах аренды.

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6 комментариев
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Помню Рыбчинский очень классно смотрелся в Локомотиве. Казалось, что в топового игрока может вырасти.
Болельщики Локо, что случилось, что клуб на него вообще не рассчитывает?
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Ответ Дмитрий Агалаков
Помню Рыбчинский очень классно смотрелся в Локомотиве. Казалось, что в топового игрока может вырасти. Болельщики Локо, что случилось, что клуб на него вообще не рассчитывает?
Скорее всего, не верное впечатление, не тянет он на основу совсем, шансы ему ранее давались
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Ответ Дмитрий Агалаков
Помню Рыбчинский очень классно смотрелся в Локомотиве. Казалось, что в топового игрока может вырасти. Болельщики Локо, что случилось, что клуб на него вообще не рассчитывает?
Нормально смотрелся только при Марко Николиче. Дальше была попытка построить Ред Булл в Локо, тренерская чехарда, постоянная смена позиции, в итоге ноль прогресса у Рыбчинского.
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