Экс-хавбек «Локо» Рыбчинский и защитник «Зенита» Касимов перешли в «Оренбург»
«Оренбург» объявил о трансфере двух игроков.
«Оренбург» подписал 21-летнего защитника «Зенита» Артема Касимова, не сообщив условия соглашения.
Также клуб объявил о переходе 25-летнего экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского.
Прошлый сезон Касимов провел в аренде в «Динамо» Махачкала. До этого он выступал за «Зенит-2».
Рыбчинский в завершившемся сезоне Мир РПЛ играл за «Балтику» на правах аренды.
Болельщики Локо, что случилось, что клуб на него вообще не рассчитывает?