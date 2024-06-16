Сербия – Англия, 16.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

На Евро 2024 в Германии 16 июля начнет свое выступление главный фаворит турнира, если исходить из коэффициентов букмекеров — сборная Англии, которая будет играть против команды Сербии. Матч пройдет в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Сербии

Сербы напоминают до боли знакомую команду. В ней есть добротные футболисты, перед началом каждого турнира она дарит надежду своим болельщиками на успешное выступление. Но, скорее всего, уже после первого матча им придется считать расклады по поводу того, что нужно сделать, чтобы пройти в плей-офф. Удивительно, но для сборной Сербии выступление в Германии будет дебютным на Евро. Ранее она участвовала в крупных турнирах только в составе Югославии или на пару с Черногорией. В отборе сербы заняли второе место в группе, сильно отстав от команды Венгрии. У команды Драгана Стойковича хороший атакующий тандем в лице Душана Влаховича и Александра Митровича. В середине поля тоже есть звезды, прежде всего, Сергей Милинкович-Савич и Душан Тадич. В обороне уверенно действует Срджан Бабич, которого очень хорошо знают в России. В контрольных поединках сборная Сербии сначала уступила австрийцам со счетом 1 : 2, а затем разгромила шведов — 3 : 0.

Сборная Англии

Многострадальные английские болельщики в очередной раз сжимают кулаки в надежде, что их звездные футболисты на этот раз смогут добыть серьезный трофей, ведь после победы на домашнем чемпионате мира 1966 года пока ничего выиграть не удается. Три года назад на Евро 2020 команда Гарета Саутгейта была в шаге от того, чтобы победить на Уэмбли, но в очередной раз помешала злосчастная серия пенальти. Главный тренер вызвал на сборы около трех десятков игроков и оставил за бортом футболистов, которые могли бы стать лидерами во многих других командах. Ставка на этот раз сделана на молодых Фила Фодена, Джуда Беллингема и Коула Палмера. В июньских контрольных поединках «Три льва» уверенно обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 3 : 0 и неожиданно уступили сборной Исландии — 0 : 1. Играл не основной состав, но звоночек все равно тревожный.

Коэффициенты букмекеров

Сборная Сербии в ее нынешнем виде провела с англичанами всего один товарищеский матч 21 год назад. Команда Англии выиграла со счетом 2 : 1. Так что любителей футбола ждет первая официальная встреча команд и сразу такого высокого уровня. Следует ожидать, что подопечные Саутгейта с первых минут попытаются захватить инициативу и ошеломить соперника атаками. Если сербы смогут сдержать первый натиск, то в дальнейшем им будет полегче. Впрочем, рассчитывать даже на ничью будет очень сложно. Футболисты сборной Англии прекрасно понимают, что именно сейчас им нужно сделать очковый задел, чтобы занять первое место в группе и иметь более простую сетку в плей-офф. Ставим на тотал больше 2,5 и фору в отношении сербов плюс один. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

Ставки 1 Х 2 Ф1 +1 Ф2 -1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 7,00 4,70 1,51 2,01 1,77 1,92 1,86 Fonbet 7,60 4,60 1,48 2,10 1,75 1,95 1,87 Winline 6,80 4,60 1,50 2,02 1,78 1,96 1,89 Olimpbet 6,81 4,60 1,50 2,04 1,80 1,95 1,88 Pari 7,60 4,60 1,48 2,10 1,75 1,95 1,87 BetBoom 7,56 4,54 1,47 2,12 1,75 1,97 1,87 Leon 6,40 4,40 1,49 2,03 1,79 1,94 1,87 1Win 6,60 4,60 1,47 2,01 1,77 1,92 1,86 Tennisi 7,30 4,50 1,45 2,11 1,73 1,95 1,85

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