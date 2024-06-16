Словения – Дания, 16.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
На чемпионате Европы по футболу в Германии команды группы С начнут играть в воскресенье, 16 июня. Первыми проведут свой поединок сборные Словении и Дании на Штутгарт Арене, начало матча в 19:00 по московскому времени.
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Сборная Словении
За сборной Словении будет очень интересно наблюдать. Команда никогда не хватала звезд с неба, но не первый раз попадает на крупный турнир. Тут нужно отметить работу опытного тренера Матьяжа Кека, который в свое время вывел скромный «Марибор» в Лигу чемпионов. Кроме того, обращает на себя внимание присутствие звездных футболистов в составе. Про голкипера Яна Облака все давно известно, он один из лучших вратарей в Европе, в нападении выделяется форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко, оборону цементирует хорошо нам знакомый защитник Яка Бийол из «Удинезе». Спустя три года в состав национальной команды вернулся Йосип Иличич. Казалось, его карьера пошла на спад, но в минувшем сезоне, выступая за «Марибор» он смог забить девять мячей и отдать 12 результативных передач. Забил он победный мяч и в недавнем товарищеском матче против сборной Армении. Во втором контрольном поединке словенцы сыграли вничью с командой Болгарии.
Сборная Дании
Датчане на любом турнире готовы преподнести сюрприз как со знаком плюс, так и со знаком минус. У старшего поколения болельщиков хорошо отложилось в памяти их выступление на Евро 1992, когда в число участников их включили в последний момент из-за дисквалифицированной команды Югославии. Скандинавы смогли выступить с листа и выиграть чемпионат Европы, в первый и единственный раз в истории. На Евро 2020 на датчан мало кто ставил, но они пробились в полуфинал и лишь в дополнительное время уступили сборной Англии. Ждали от них успехов и на чемпионате мира в Катаре, но там команда выступила слабо. Теперь заход на новый турнир, а в составе новые игроки, сумевшие зарекомендовать себя в минувшем сезоне с лучшей стороны. В первую очередь, нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд и Виктор Кристиансен из команды-сенсации Серии А «Болоньи». Датчане славятся быстрым передвижением мяча и часто ставят в тупик оборону соперника, при это сами не безгрешны при игре в защите.
Коэффициенты букмекеров
Интересно, что эти же команды встречались в отборочной группе, причем словенцы набрали с датчанами одинаковое количество очков — по 22, но скандинавы оказались сильнее в личных поединках. Дома выиграли со счетом 2 : 1, гостевой поединок завершили вничью 1 : 1. Кроме этих матчей команды встречались четырежды, сборная Дании неизменно выходила победителем. Большого количества голов в предстоящем матче мы вряд ли увидим. Словенцы сделают ставку на оборону и игру на контараках. Датчане за счет хаоса в атаке попытаются поставить в тупик своего соперника. Ян Облак совершит несколько спасений, но один мяч все же пропустит. Отсюда тотал меньше 2,5 и фора -1 в отношении скандинавской команды. Коэффициенты букмекеров перед вами.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 +1
|
Ф2 -1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
5,40
|
3,70
|
1,78
|
1,58
|
2,33
|
1,68
|
2,14
|
Fonbet
|
5,20
|
3,65
|
1,78
|
1,55
|
2,50
|
1,70
|
2,20
|
Winline
|
5,20
|
3,65
|
1,78
|
1,59
|
2,33
|
1,71
|
2,19
|
Olimpbet
|
5,19
|
3,64
|
1,78
|
1,60
|
2,37
|
1,71
|
2,18
|
Pari
|
5,20
|
3,65
|
1,78
|
1,55
|
2,50
|
1,70
|
2,20
|
BetBoom
|
5,15
|
3,63
|
1,77
|
1,60
|
2,36
|
1,70
|
2,20
|
Leon
|
5,00
|
3,50
|
1,76
|
1,60
|
2,36
|
1,70
|
2,17
|
1Win
|
5,00
|
3,55
|
1,75
|
1,58
|
2,33
|
1,68
|
2,14
|
Tennisi
|
5,00
|
3,60
|
1,75
|
1,57
|
2,41
|
1,69
|
2,17
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