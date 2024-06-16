Словения – Дания, 16.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

На чемпионате Европы по футболу в Германии команды группы С начнут играть в воскресенье, 16 июня. Первыми проведут свой поединок сборные Словении и Дании на Штутгарт Арене, начало матча в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Словении

За сборной Словении будет очень интересно наблюдать. Команда никогда не хватала звезд с неба, но не первый раз попадает на крупный турнир. Тут нужно отметить работу опытного тренера Матьяжа Кека, который в свое время вывел скромный «Марибор» в Лигу чемпионов. Кроме того, обращает на себя внимание присутствие звездных футболистов в составе. Про голкипера Яна Облака все давно известно, он один из лучших вратарей в Европе, в нападении выделяется форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко, оборону цементирует хорошо нам знакомый защитник Яка Бийол из «Удинезе». Спустя три года в состав национальной команды вернулся Йосип Иличич. Казалось, его карьера пошла на спад, но в минувшем сезоне, выступая за «Марибор» он смог забить девять мячей и отдать 12 результативных передач. Забил он победный мяч и в недавнем товарищеском матче против сборной Армении. Во втором контрольном поединке словенцы сыграли вничью с командой Болгарии.

Сборная Дании

Датчане на любом турнире готовы преподнести сюрприз как со знаком плюс, так и со знаком минус. У старшего поколения болельщиков хорошо отложилось в памяти их выступление на Евро 1992, когда в число участников их включили в последний момент из-за дисквалифицированной команды Югославии. Скандинавы смогли выступить с листа и выиграть чемпионат Европы, в первый и единственный раз в истории. На Евро 2020 на датчан мало кто ставил, но они пробились в полуфинал и лишь в дополнительное время уступили сборной Англии. Ждали от них успехов и на чемпионате мира в Катаре, но там команда выступила слабо. Теперь заход на новый турнир, а в составе новые игроки, сумевшие зарекомендовать себя в минувшем сезоне с лучшей стороны. В первую очередь, нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд и Виктор Кристиансен из команды-сенсации Серии А «Болоньи». Датчане славятся быстрым передвижением мяча и часто ставят в тупик оборону соперника, при это сами не безгрешны при игре в защите.

Коэффициенты букмекеров

Интересно, что эти же команды встречались в отборочной группе, причем словенцы набрали с датчанами одинаковое количество очков — по 22, но скандинавы оказались сильнее в личных поединках. Дома выиграли со счетом 2 : 1, гостевой поединок завершили вничью 1 : 1. Кроме этих матчей команды встречались четырежды, сборная Дании неизменно выходила победителем. Большого количества голов в предстоящем матче мы вряд ли увидим. Словенцы сделают ставку на оборону и игру на контараках. Датчане за счет хаоса в атаке попытаются поставить в тупик своего соперника. Ян Облак совершит несколько спасений, но один мяч все же пропустит. Отсюда тотал меньше 2,5 и фора -1 в отношении скандинавской команды. Коэффициенты букмекеров перед вами.

Ставки 1 Х 2 Ф1 +1 Ф2 -1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 5,40 3,70 1,78 1,58 2,33 1,68 2,14 Fonbet 5,20 3,65 1,78 1,55 2,50 1,70 2,20 Winline 5,20 3,65 1,78 1,59 2,33 1,71 2,19 Olimpbet 5,19 3,64 1,78 1,60 2,37 1,71 2,18 Pari 5,20 3,65 1,78 1,55 2,50 1,70 2,20 BetBoom 5,15 3,63 1,77 1,60 2,36 1,70 2,20 Leon 5,00 3,50 1,76 1,60 2,36 1,70 2,17 1Win 5,00 3,55 1,75 1,58 2,33 1,68 2,14 Tennisi 5,00 3,60 1,75 1,57 2,41 1,69 2,17

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