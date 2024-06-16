Влахович об Англии и Кейне: «Одна из сильнейших команд мира и невероятный нападающий, сравнивать себя с ним – ненужное давление. Проблема в том, что вокруг него еще 20 суперсильных игроков»

Душан Влахович высказался о сборной Англии и Харри Кейне.

Сегодня сборная Сербии встретится с англичанами в матче группы C на Евро-2024. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.



– На что вы рассчитываете с Сербией в рамках этого соревнования?

– Только на одно: отдать все, что имеем, показать людям, что мы выкладываемся на 200%, что боремся за каждый мяч, чтобы они видели наше стремление к победе. Не нужно делать вид – если ты проиграл, но отдал все, никто не сможет тебя критиковать, ты проиграл, потому что другая команда была сильнее.

Мы начнем против , одной из сильнейших команд мира (4-е место в рейтинге ФИФА, на 33-м месте – Sports), и это будет очень непросто. Мы выйдем на поле, чтобы победить, но нам придется приложить к этому все свои силы. В этом матче нам будет нечего терять.

– Вас ждет удаленное противостояние с . Он вдохновляет вас как игрок?

– Он невероятный нападающий, он умеет делать столько всего. Я не хочу сравнивать себя с ним и оказывать на себя ненужное давление.

Если бы в сборной Англии был только он... Проблема в том, что вокруг него двадцать других суперсильных игроков.

Но во время квалификации к чемпионату мира мы выиграли в Лиссабоне у Португалии (2:1) и с тех пор знаем, что способны противостоять лучшим. Мы также знаем, что нет непобедимых. Но нам действительно нужно быть скромными, понимать свое положение, – сказал нападающий сборной Сербии в преддверии матча.