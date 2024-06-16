Депутат Журова о российских флагах на Евро-2024: «Если не запрещено регламентом, наши болельщики продолжат так делать. Фанат приехал на турнир, хочет показать, что он здесь – это его право»

Светлана Журова отреагировала на появление российских флагов на матче Евро-2024.

14 июня сборная Германии в матче открытия чемпионата Европы обыграла Шотландию (5:1). В трансляции на трибунах « », на которой проходила встреча, были видны флаги России.

«Не знаю, как на футболе, но на Олимпиаде если играют команды других стран и достанут такой флаг, то его попросят убрать.

Но здесь не убрали, значит, это не запрещено регламентом, значит, наши болельщики продолжат так делать. Болельщик приехал на турнир, хочет достать свой флаг, показать, что он здесь. Это его право», – заявила депутат Госдумы.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Из-за отстранения от международных турниров сборная России не смогла принять участие в отборочных соревнованиях к турниру.

Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»