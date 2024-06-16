Депутат Журова о российских флагах на Евро-2024: «Если не запрещено регламентом, наши болельщики продолжат так делать. Фанат приехал на турнир, хочет показать, что он здесь – это его право»

Теги премьер-лига Россия Сборная Германии по футболу телевидение болельщики Светлана Журова Сборная Шотландии по футболу Альянц Арена Государственная дума Евро-2024 стадионы ТАСС Футбол

Светлана Журова отреагировала на появление российских флагов на матче Евро-2024.

14 июня сборная Германии в матче открытия чемпионата Европы обыграла Шотландию (5:1). В трансляции на трибунах «Альянц Арены», на которой проходила встреча, были видны флаги России.

«Не знаю, как на футболе, но на Олимпиаде если играют команды других стран и достанут такой флаг, то его попросят убрать.

Но здесь не убрали, значит, это не запрещено регламентом, значит, наши болельщики продолжат так делать. Болельщик приехал на турнир, хочет достать свой флаг, показать, что он здесь. Это его право», – заявила депутат Госдумы.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Из-за отстранения от международных турниров сборная России не смогла принять участие в отборочных соревнованиях к турниру.

Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»

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7 комментариев
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Всё правильно, никто на проклятом Западе россиян не ненавидит и права их не будет нарушать.
У самих россиян дома правда, даже лавочки и бордюры нельзя красить в цвета с применением желтого и синего. И игры сборной Украины на матч тв не покажут.
Но это другое.
Хотя президент лично говорит, что украинцы нам не враги.
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Ответ IvanKo
А причём здесь Германия и Украина? Российский флаг вывесели же не на Украинском стадионе. Вот если бы там вывесили и ничего бы не было, вы бы могли сравнивать. А так вообще не в тему сравнения.
Сравнение простое. Сборной России на ЧЕ нет, но флаги вывешивать можно. И это при том, что Запад нас так ненавидит и хочет уничтожить.
Лавки в сине-желтый красить нельзя, хотя украинцы нам не враги. Про флаги даже и говорить не надо.
+4
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Так он написал, что в России не все негодяи, как депутаты
+3
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