Коваленко уйдет в аренду в «Крылья» из «Зенита». У самарцев будет опция выкупа (Иван Карпов)

Александр Коваленко возвращается в «Крылья Советов».

20-летний полузащитник « » перейдет в самарский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее отмечалось, что петербуржцы будут платить зарплату Коваленко, если в договоре не будет опции выкупа. Однако такая возможность в соглашении будет.

выступал за « » с 2022 по 2023 год. Его статистика – здесь.