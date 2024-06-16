Коваленко уйдет в аренду в «Крылья» из «Зенита». У самарцев будет опция выкупа (Иван Карпов)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко возвращается в «Крылья Советов».

20-летний полузащитник «Зенита» перейдет в самарский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее отмечалось, что петербуржцы будут платить зарплату Коваленко, если в договоре не будет опции выкупа. Однако такая возможность в соглашении будет.

Коваленко выступал за «Крылья» с 2022 по 2023 год. Его статистика – здесь.

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28 комментариев
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Пожил в Питере годик)
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То Локомотив то Крылья Советов определитесь уже куда он уходит.
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Хоть играть будет, а не на лавке сидеть
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Ответ Андрей Андреев
Комментарий удален модератором
1 из 10 правдивый и то не на 100%
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+7
А как же Локомотив?
Карпов, определись уже?
+4
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Не самый плохой вариант для него, - попробовал себя в Зените, не получилось, едет обратно, при этом шанс проявить себя ещё раз у него будет(по окончании аренды), либо останется в Крыльях
+4
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Чуть ниже это Ваня говорит, что он будет частью сделки по Тикнизяну…😂🤷‍♂️
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Ответ Roman0393
Кучерявая легенда Сочи возвращается. Надеюсь, будет хоть как-то мотивирован, а не валять дурака на поле и ржать на трибуне во время важных матчей.
Он в открытую говорит , что он кайфарик , а любимый игрок это Кокорин .
+3
0
+3
Кучерявая легенда Сочи возвращается. Надеюсь, будет хоть как-то мотивирован, а не валять дурака на поле и ржать на трибуне во время важных матчей.
+7
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+3
Ну и ладненько, не прошëл парень в основу, хоть шанс ему давали. Может в Крылышках ему будет комфортно. Удачи.
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Ответ Slavnov
Быстро они загубили парню карьеру
Это класс, конечно…виноват ни игрок, виноват только Зенит…
Но если он не заиграет в крыльях, то будут говорить слабый игрок, сам виноват😂
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Очень слабый игрок. Не знаю, зачем его брали. Даже Васильев сильнее него.
В прошедшем сезоне Коваленко даже уровню Урала не соответствовал.
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Хорошая сделка с нашим южностоличным фармом☝
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Ответ Mixos Demid
Через год прочитаем такую же новость, только про Глушенкова.
Ну да
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Отличная новость для нас, игрок хороший, рано уехал
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Отличная новость для нас, игрок хороший, рано уехал
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А понтов-то было. Соловьев еще один.
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и ведь не в первый раз такое происходит - игрок зажёгся в крыльях,в следующее окно его забирает монополистские помойки,типо локо и зенита . несчётное количество игроков так убили . хватит трогать красивую команду,когда у неё получается играть .
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угробил карьеру в зените и ищет возможность снова заиграть...
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Комментарий удален модератором
Ответ Константин Эсперов
Он в открытую говорит , что он кайфарик , а любимый игрок это Кокорин .
Это очевидная ирония
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Ответ p8p88
Это очевидная ирония
Нет ) , в том то и суть .
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