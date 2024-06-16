Коваленко уйдет в аренду в «Крылья» из «Зенита». У самарцев будет опция выкупа (Иван Карпов)
Александр Коваленко возвращается в «Крылья Советов».
20-летний полузащитник «Зенита» перейдет в самарский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее отмечалось, что петербуржцы будут платить зарплату Коваленко, если в договоре не будет опции выкупа. Однако такая возможность в соглашении будет.
Коваленко выступал за «Крылья» с 2022 по 2023 год. Его статистика – здесь.
Карпов, определись уже?
Но если он не заиграет в крыльях, то будут говорить слабый игрок, сам виноват😂
В прошедшем сезоне Коваленко даже уровню Урала не соответствовал.