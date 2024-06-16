«Краснодар» прервал контакты с «Зенитом» по Волкову из-за того, что петербуржцы вели переговоры с агентом Кордобы (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий Джон Кордоба агенты Сергей Волков Футбол

Переговоры «Зенита» с Джоном Кордобой повлияли на трансфер Сергея Волкова.

Ранее стало известно, что трансфер защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» под угрозой срыва.

По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы хотели купить нападающего «быков» Кордобу. Изначально «Зенит» обратился к «Краснодару», но южане отказались вести переговоры. После этого сине-бело-голубые вышли на агента колумбийца.

Представитель Кордобы вступил в переговоры с «Зенитом», не уведомив «Краснодар». Узнав об этом, руководство «быков» остановило переговоры, исключив возможность трансфера Джона. Также было прекращены контакты по Волкову.

Теперь «Краснодар» не планирует отпускать Сергея. Если он не захочет играть за клуб, то оставшиеся два года контракта не будет тренироваться с командой, утверждает Карпов.

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61 комментарий
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Абсолютно верное решение
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"Чего бы ещё придумать?"( Иван Карпов)
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Ответ R093us
В этой новости вся суть нашего чемпионата
В этих комментариях вся суть местных обитателей xD
Готовы верить во что угодно и кому угодно. Уровень интеллекта большинства просто зашкаливающий
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Всем бы клубам собраться и прекратить контакты с зенитом
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Ответ Дядя ТУРА
Всем бы клубам собраться и прекратить контакты с зенитом
Вы же потом будете про бразилов плакать?)) Надо бы определиться.
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"Мели, Емеля, твоя неделя" )))
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Затем, что у Зенита они всё равно не будут играть))
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Очередная порция мощных инсайдов, коими публика всегда рада обильно обмазаться)
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Во-первых: не нужен нам этот Волков. Меня он абсолютно ничем не зацепил. Ну и потом, Карпов соврëт - не дорого возьмёт. Бумага или интернет всё стерпят 😄
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Спартак в черном списке у Краснодара, теперь еще Зенит добавится. Так и придется продавать своих игроков исключительно в ПСЖ и т.п.
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Карпов - значит не правда
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Ответ Доктор Щульц
Зенит решил купить всех более менее топовых игроков РПЛ
Топовых🤣 Кто топовый? Волков? Не смешите мои тапочки...
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Любопытно, что, сам того не подозревая, московский любитель горячительных напитков Иван Карпов, искренне ненавидя Зенит, тем не менее, своими алкогольными инсинуациями, выдаваемыми в общественное пространство, существенно понижает популяцию поклонников москлубов, поскольку тех начинает корёжить и раздувать, многих до разрыва...
Так Карп работает именно на это. Чтобы создать такую картинку. Но они же в своем г и захлебнутся. Что собственно уже и происходит.
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Ответ Slavnov
еще и крысятничают...
А зачем вспомнил историю про Жиго?
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Ответ -ALF-
Нет, алкашка так на мозги не влияет, карп на что-то более тяжелое пересел.
Вы про Фернандеса также кудахтали в свое время
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Ответ Артём Литош
Пусть Зенит выкупает Козлова у Балтики, а потом производит обмен с доплатой на Волкова. От этого все останутся в выигрыше.
Гениально. Отдать конкуренту своего лучшего воспитанника-открытие весны, чтобы получить лавочника правого защитника. Вот так выигрыш)
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Ответ Сергей Лимонников
Затем, что у Зенита они всё равно не будут играть))
Пока не будет. Подрастёт - будет. Парень толковый.
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Любопытно, что, сам того не подозревая, московский любитель горячительных напитков Иван Карпов, искренне ненавидя Зенит, тем не менее, своими алкогольными инсинуациями, выдаваемыми в общественное пространство, существенно понижает популяцию поклонников москлубов, поскольку тех начинает корёжить и раздувать, многих до разрыва...
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Карпов с утра принял уже что ли
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Ответ Capitan_RAF
Порой, мне кажется, такая принципиальность их погубит
Порой принципы важнее денег.
И принципы решают в итоге.
Тем более, если футболист, которого воспитал клуб, так грязно себя ведёт, то клуб имеет право поставить игрока на место.
Иван Александрович Игнатьев - яркий пример смеси таланта и глупости. Другим, видимо, мало его примера.
При этом есть и другой пример - Матвей Евгеньевич Сафонов...
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Ахах

Карпов старательно туман нагоняет

Какой, нахрен, агент Кордобы? Газпром содержит Краснодар и по щелчку пальцев засовывает в свой фарм неликвиды, вроде скопинцева

Как там этот клоун Галицкий может перечить Газпрому? Сказали убрать ивича - и вот уже нет 8 очков разницы и зенит чемпион
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Солевое шакалье во всей своей красе
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Ответ Константин Эсперов
Затем ,что Зениту он не нужен на ближайший сезон .
И? Значит, надо продать его конкуренту, не думая о будущем?
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Зачем, если есть Гуарирапа?
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Ответ Константин Эсперов
Он показал себя в Балтике , либо его продают ,либо чморят на лавке .
Его отправляют в клуб, где он будет играть.
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ЗПР
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Ответ </c/>
абсолютно логичное решение, если игрок крыса, то его нужно наказывать...
так а что конкретно Волков сделал?)
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Комментарий удален модератором
В этой новости вся суть нашего чемпионата
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Пусть Зенит выкупает Козлова у Балтики, а потом производит обмен с доплатой на Волкова. От этого все останутся в выигрыше.
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