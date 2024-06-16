«Краснодар» прервал контакты с «Зенитом» по Волкову из-за того, что петербуржцы вели переговоры с агентом Кордобы (Иван Карпов)
Переговоры «Зенита» с Джоном Кордобой повлияли на трансфер Сергея Волкова.
Ранее стало известно, что трансфер защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» под угрозой срыва.
По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы хотели купить нападающего «быков» Кордобу. Изначально «Зенит» обратился к «Краснодару», но южане отказались вести переговоры. После этого сине-бело-голубые вышли на агента колумбийца.
Представитель Кордобы вступил в переговоры с «Зенитом», не уведомив «Краснодар». Узнав об этом, руководство «быков» остановило переговоры, исключив возможность трансфера Джона. Также было прекращены контакты по Волкову.
Теперь «Краснодар» не планирует отпускать Сергея. Если он не захочет играть за клуб, то оставшиеся два года контракта не будет тренироваться с командой, утверждает Карпов.
Готовы верить во что угодно и кому угодно. Уровень интеллекта большинства просто зашкаливающий
И принципы решают в итоге.
Тем более, если футболист, которого воспитал клуб, так грязно себя ведёт, то клуб имеет право поставить игрока на место.
Иван Александрович Игнатьев - яркий пример смеси таланта и глупости. Другим, видимо, мало его примера.
При этом есть и другой пример - Матвей Евгеньевич Сафонов...
Карпов старательно туман нагоняет
Какой, нахрен, агент Кордобы? Газпром содержит Краснодар и по щелчку пальцев засовывает в свой фарм неликвиды, вроде скопинцева
Как там этот клоун Галицкий может перечить Газпрому? Сказали убрать ивича - и вот уже нет 8 очков разницы и зенит чемпион