«Краснодар» прервал контакты с «Зенитом» по Волкову из-за того, что петербуржцы вели переговоры с агентом Кордобы (Иван Карпов)

Переговоры «Зенита» с Джоном Кордобой повлияли на трансфер Сергея Волкова.

Ранее стало известно, что трансфер защитника « » в « » под угрозой срыва.

По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы хотели купить нападающего «быков» Кордобу. Изначально «Зенит» обратился к «Краснодару», но южане отказались вести переговоры. После этого сине-бело-голубые вышли на агента колумбийца.

Представитель Кордобы вступил в переговоры с «Зенитом», не уведомив «Краснодар». Узнав об этом, руководство «быков» остановило переговоры, исключив возможность трансфера . Также было прекращены контакты по Волкову.

Теперь «Краснодар» не планирует отпускать . Если он не захочет играть за клуб, то оставшиеся два года контракта не будет тренироваться с командой, утверждает Карпов.