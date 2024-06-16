«Шанхай Шеньхуа» начал матч против «Чэнду» с обидного мяча в свои ворота.

На 4-й минуте защитник «Шенхуа» Цзян Шэнлун срезал мяч в свои ворота после того, как мяч отскочил от ноги его партнера.

Прямую трансляцию матча смотрите на Спортсе с комментариями Тимофея Синявского и Ивана Зуенко.

У Шэнлуна в сезоне до этого матча было два гола в чужие ворота.

На 16-й минуте «Шеньхуа» сравнял счет.

Напомним, до матча 15-го тура с «Чэнду Жунчэн» команда Леонида Слуцкого не проигрывала в чемпионате.