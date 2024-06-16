Калешин о «Кодексе чести русского тренера»: «Никто ничего не выпускал. Кто-то слил разговоры на кухне»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Алания Владикавказ Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Калешин высказался о «Кодексе чести русского тренера».

Ранее появилась информация, что бывший тренер «Алании» хочет организовать тренерский профсоюз, возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола. Также в сети появился «Кодекс чести русского тренера», авторство которого приписывалось Калешину.

«Никто ничего не выпускал. Кто-то взял и слил какую-то информацию, разговоры на кухне.

Кто вам дал информацию? Кто растиражировал, пусть и комментирует это все. Мне комментировать нечего», – заявил тренер.

😳 Калешин составил «Кодекс чести русского тренера». Что это такое

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6 комментариев
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Профсоюз невостребованных российских тренеров должен возглавить Мостовой без вариантов ...
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поздно, на спортсе его уже похоронили
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Главный шиз российского футбола!
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