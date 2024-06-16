Калешин о «Кодексе чести русского тренера»: «Никто ничего не выпускал. Кто-то слил разговоры на кухне»

Евгений Калешин высказался о «Кодексе чести русского тренера».

Ранее появилась информация, что бывший тренер « » хочет организовать тренерский профсоюз, возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола. Также в сети появился «Кодекс чести русского тренера», авторство которого приписывалось Калешину.

«Никто ничего не выпускал. Кто-то взял и слил какую-то информацию, разговоры на кухне.

Кто вам дал информацию? Кто растиражировал, пусть и комментирует это все. Мне комментировать нечего», – заявил тренер.

😳 Калешин составил «Кодекс чести русского тренера». Что это такое