«Ахмат» поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам: «Он несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама, олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»

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«Ахмат» поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Сердечно поздравляем с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.

Праздник Ид аль-Адха несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», – говорится в телеграм-канале клуба из Грозного. 

20 комментариев
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Очень милосердно захватили заложников в ростовском фсин🥰
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Добро и милосердие - поэтому зарежем миллион баранов
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Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий скрыт
Дружище, люди много чего делают за закрытыми дверями. И режут баранов и занимаются любовью, но на глазах у всех это делать не обязательно.
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Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий скрыт
там твлм последователи великого пророка и отца всех последующих пророков опять заложников захватили, на этот раз в сизо. но виновато во всем лгбт, да да
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Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Хорошо, но ты даже не можешь сформулировать состав преступления, который мне вменяешь.
Зато я с лёгкостью формулирую твоё : " Оправдание терроризма" за слова о допустимости насилия в адрес сотрудников ФСИН от последователей ИГИЛа, запрещённого в нашей стране.
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Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Кто мы и что мы на новый год режем? Ты про меня конкретно? Так ты меня даже не знаешь, даже моего имени. Или ты про какую-то национальную общность людей, к которой меня причисляешь? Так это нацизм. Ещё одна статья, Руслан.
Это правда единственное, что я смог вычленить из того непонятного потока слов, мне адресованного. Чётче формулируй мысль, Руслан.
Всех мусульман, повторюсь, с праздником. Кроме оправдывателей терроризма и нацистов.
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Чтобы быть милосердным добрым и справедливым, не нужна никакая религия, никакой служитель никакого культа.
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Ответ Antonio Gaudi
Дружище, люди много чего делают за закрытыми дверями. И режут баранов и занимаются любовью, но на глазах у всех это делать не обязательно.
Комментарий удален модератором
Ответ Okaka
все правильно сделали со фсиновцами
ФСИНовцы, безусловно, малоприятные люди, но исламисты - это совершенно отдельный уровень мерзости
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Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Нет, ты первый написал про сотрудников ФСИНа, которых дескать не стоит жалеть, а я тебе лишь на это ответил.
Поэтому не стоит так неловко скидывать стрелки на меня. Ты начал оправдание терроризма и тебе даже не хватает смелости в этом признаться.
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Ответ Antonio Gaudi
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Ответ Руслан Хайбулов
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Комментарий удален модератором
Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Я не знаю сотрудников Ростовского ФСИНА, но захватившие их в заложники террористы самолично называют себя членами Игил.
Как к игиловцам относишься Руслан, положительно?
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Ответ Данил Дементьев
Очень милосердно захватили заложников в ростовском фсин🥰
Комментарий удален модератором
Ответ Antonio Gaudi
Кто мы и что мы на новый год режем? Ты про меня конкретно? Так ты меня даже не знаешь, даже моего имени. Или ты про какую-то национальную общность людей, к которой меня причисляешь? Так это нацизм. Ещё одна статья, Руслан. Это правда единственное, что я смог вычленить из того непонятного потока слов, мне адресованного. Чётче формулируй мысль, Руслан. Всех мусульман, повторюсь, с праздником. Кроме оправдывателей терроризма и нацистов.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Radovan
там твлм последователи великого пророка и отца всех последующих пророков опять заложников захватили, на этот раз в сизо. но виновато во всем лгбт, да да
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Ура, можно перекрыть улицы и зарезать всех кому это не нравится
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