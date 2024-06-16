«Ахмат» поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам: «Он несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама, олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»

«Ахмат» поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Сердечно поздравляем с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.

Праздник Ид аль-Адха несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», – говорится в телеграм-канале клуба из Грозного.