«Ахмат» поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам: «Он несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама, олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»
«Ахмат» поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.
«Сердечно поздравляем с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.
Праздник Ид аль-Адха несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.
Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», – говорится в телеграм-канале клуба из Грозного.
Зато я с лёгкостью формулирую твоё : " Оправдание терроризма" за слова о допустимости насилия в адрес сотрудников ФСИН от последователей ИГИЛа, запрещённого в нашей стране.
Это правда единственное, что я смог вычленить из того непонятного потока слов, мне адресованного. Чётче формулируй мысль, Руслан.
Всех мусульман, повторюсь, с праздником. Кроме оправдывателей терроризма и нацистов.
Поэтому не стоит так неловко скидывать стрелки на меня. Ты начал оправдание терроризма и тебе даже не хватает смелости в этом признаться.
Как к игиловцам относишься Руслан, положительно?