Кейн об Англии на Евро: «Будем разочарованы, если не выиграем. Хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной, и готовы принять вызов»

Харри Кейн заявил, что сборная Англии стремится выиграть Евро-2024.

«Мы все хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной , а не только тем, что мы провели хорошие турниры. Мы знаем, что этим нужно гордиться и уважать, и продолжаем к этому стремиться.

Мы будем разочарованы, если не победим.

Вам может не повезти, и вы вылетите из-за пенальти, но мы действительно хотим выиграть и начать побеждать как национальная команда, потому что мы шли к этому моменту. Знаем, что это будет тяжело, но мы готовы принять вызов», – заявил капитан сборной Англии.

Сегодня англичане сыграют свой первый матч в группе С против сборной . Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.