Кейн об Англии на Евро: «Будем разочарованы, если не выиграем. Хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной, и готовы принять вызов»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн заявил, что сборная Англии стремится выиграть Евро-2024.

«Мы все хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной Англии, а не только тем, что мы провели хорошие турниры. Мы знаем, что этим нужно гордиться и уважать, и продолжаем к этому стремиться.

Мы будем разочарованы, если не победим.

Вам может не повезти, и вы вылетите из-за пенальти, но мы действительно хотим выиграть и начать побеждать как национальная команда, потому что мы шли к этому моменту. Знаем, что это будет тяжело, но мы готовы принять вызов», – заявил капитан сборной Англии.

Сегодня англичане сыграют свой первый матч в группе С против сборной Сербии. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.

18 комментариев
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Кейну так-то не привыкать разочаровываться.
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Кейн перешёл в Баварию, из 4 трофеев 0 взял

Прикиньте, если у бедного Харри первый трофей будет в 31 - чемпион Европы. Круто же. Не фанат Англии, но как же желаю Кейну удачи
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Понимаю Кейна, только этого трофея в его коллекции и не хватает.
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Пока Саутгейт у руля им ничего не выиграть.
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Надеюсь, Англия по классике обломится в 1/4 или 1/2 максимум. ;)
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Ответ Opera10
Кейн перешёл в Баварию, из 4 трофеев 0 взял Прикиньте, если у бедного Харри первый трофей будет в 31 - чемпион Европы. Круто же. Не фанат Англии, но как же желаю Кейну удачи
Где-то уже читал такой коммент, но это про кубок ЛЧ было) . Поэтому нужно просто подождать и время покажет.
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Ответ Пнин
Кейну так-то не привыкать разочаровываться.
Англии, в целом, тоже
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Опять не выиграют.
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Ага-ага, ждём-с
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Есть четкое ощущение, что Англия сразу же возьмёт ЧМ/ЧЕ ровно после завершения карьеры Кейна
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А на деле снова будет громкий пук))
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Харри Кейн: "я готов обменять все свои клубные трофеи на победу на Евро"
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Германия заберёт чемп
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Ты с Баварией ничего не выиграл, а уж со сборной…
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Ответ Rus As
Опять не выиграют.
С такой Германией у себя дома у остальных команд мало шансов
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Ответ Karib
С такой Германией у себя дома у остальных команд мало шансов
Куда спешите? Понимаю если они так сыграли в паре игр против топов, а так, вынесли физкультурников и охи ахи
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