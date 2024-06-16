Кейн об Англии на Евро: «Будем разочарованы, если не выиграем. Хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной, и готовы принять вызов»
Харри Кейн заявил, что сборная Англии стремится выиграть Евро-2024.
«Мы все хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной Англии, а не только тем, что мы провели хорошие турниры. Мы знаем, что этим нужно гордиться и уважать, и продолжаем к этому стремиться.
Мы будем разочарованы, если не победим.
Вам может не повезти, и вы вылетите из-за пенальти, но мы действительно хотим выиграть и начать побеждать как национальная команда, потому что мы шли к этому моменту. Знаем, что это будет тяжело, но мы готовы принять вызов», – заявил капитан сборной Англии.
Сегодня англичане сыграют свой первый матч в группе С против сборной Сербии. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.
Прикиньте, если у бедного Харри первый трофей будет в 31 - чемпион Европы. Круто же. Не фанат Англии, но как же желаю Кейну удачи