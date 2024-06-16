Агент Тикнизяна о «Зените»: «Без комментариев. Наир – игрок «Локомотива», у него контракт»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Клюев агенты Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Агент Наира Тикнизяна высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» перейдет в «Зенит» за 8 млн евро, а в сделку будут включены форвард Иван Сергеев и полузащитник Александр Коваленко.

«Возможный переход Тикнизяна в «Зенит»? Без комментариев. Наир – игрок «Локомотива». У него действующий контракт с клубом»», – сказал Александр Клюев.

В минувшем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь.

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7 комментариев
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Карп совсем поплыл уже ...
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нафиг не нужен даром..
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