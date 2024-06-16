Саутгейт об Англии на Евро: «Мы должны быть исключительными, чтобы выйти из группы, на турнире много хороших команд. Так же волнительно, как перед ЧМ в России, если не больше»

Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от Евро-2024.

Сегодня сборная Англии проведет свой первый матч против Сербии в группе С.

«Я работаю на этой должности восемь лет и понимаю ситуацию. Все, кто занимал этот пост, испытали то же самое.

Я просто стараюсь подготовить команду как можно лучше, и мы с нетерпением ждем начала турнира.

Вы видели, как играла [против ], – [против ]. В этом турнире участвует много хороших команд. Мы должны быть исключительными, чтобы выйти из группы и получить возможность пройти дальше.

Я крайне взволнован: привести свою страну к крупному турниру – это удивительная честь, большая привилегия. Это так же волнительно, как перед чемпионатом мира в России, если не больше», – сказал главный тренер сборной на субботней пресс-конференции.