Саутгейт об Англии на Евро: «Мы должны быть исключительными, чтобы выйти из группы, на турнире много хороших команд. Так же волнительно, как перед ЧМ в России, если не больше»

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Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от Евро-2024.

Сегодня сборная Англии проведет свой первый матч против Сербии в группе С.

«Я работаю на этой должности восемь лет и понимаю ситуацию. Все, кто занимал этот пост, испытали то же самое.

Я просто стараюсь подготовить команду как можно лучше, и мы с нетерпением ждем начала турнира.

Вы видели, как Германия играла [против Шотландии], Испания – [против Хорватии]. В этом турнире участвует много хороших команд. Мы должны быть исключительными, чтобы выйти из группы и получить возможность пройти дальше.

Я крайне взволнован: привести свою страну к крупному турниру – это удивительная честь, большая привилегия. Это так же волнительно, как перед чемпионатом мира в России, если не больше», – сказал главный тренер сборной Англии на субботней пресс-конференции.

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4 комментария
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Ответ Potapson
Так какие задачи стоят - победить или просто выйти из группы?
Стэп бай стэп, сначала выйти из группы😉
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Так какие задачи стоят - победить или просто выйти из группы?
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Что значит, должны быть исключительными, чтобы выйти из группы? Надо быть исключительными, чтобы не выйти из такой группы. Англичане попали в одну из самых слабых групп, только у Португалии группа слабее.
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Похоже, опять собирается в глухой обороне сидеть и на случайный шанс надеяться.
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